Conheça cidade goiana conhecida como a “capital do jeans”

Ela alia história mineradora às avassaladoras cifras do setor jeans

Anna Júlia Steckelberg - 31 de julho de 2025

Vista aérea de Jaraguá, que tem mais de 455 mil habitantes (Foto: Pref/Jaraguá)

Você já percebeu como a maioria das pessoas tem no armário ao menos uma peça de jeans? Pois essa ubiquidade tem origem em um lugar surpreendente: Jaraguá, um município do norte de Goiás que cresceu além do ouro e hoje respira moda, é a nossa capital do jeans.

A trajetória de Jaraguá remonta ao ciclo do ouro no século XVIII. Fundada em 1736 como arraial do Córrego do Jaraguá, teve origem na busca por jazidas minerais, impulsionada pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva. Mais tarde, em 1833, foi elevada à vila, e, em 1882, tornou-se oficialmente cidade.

A decadência da mineração deu lugar à agricultura e, posteriormente, ao comércio, especialmente após a construção da BR‑153 na década de 1960.

Foi nos anos 1980, porém, que Jaraguá mudou de ritmo: a instalação de fábricas de confecções marcou o início da era do jeans. Rapidamente, o município se consolidou como o maior polo de moda e confecção do Centro‑Oeste, sendo responsável por uma produção estimada em cerca de 80 000 peças diárias, quase 4 milhões por mês.

Atualmente, o setor têxtil é o principal motor da economia local. Segundo autoridades municipais, mais de 10 000 pessoas trabalham direta ou indiretamente com confecções de jeans.

A qualidade do produto jaraguaense chama atenção por suas modelagens, lavagens diferenciadas e marcas próprias que já vestem desde consumidores populares até lideranças políticas.

Boa parte da produção é distribuída para a região da Rua 44, em Goiânia, considerada hub atacadista do segmento jeans.

Outlet e turismo de negócios

Com forte demanda por produtos locais, Jaraguá inaugurou até 2025 um Outlet Permanente às margens da BR‑153, com cerca de 70 marcas e estrutura para receber compradores atacadistas e visitantes de passagem.

De raízes no ciclo do ouro a protagonismo na moda, Jaraguá é exemplo de reinvenção. Conhecida como a capital goiana do jeans, reúne tradição, empreendedorismo e novos projetos que prometem consolidar seu papel como polo estratégico, onde história, economia e estilo se encontram.

