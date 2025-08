Novo SUV híbrido da Caoa Chery chama atenção com preços competitivos

Modelo acelera de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos e tem autonomia de 68 km

Davi Galvão - 01 de agosto de 2025

Tiggo 7 PHEV 2025 se destaca pelo preço competitivo. (Foto: Divulgação/CAOA)

A CAOA Chery lançou oficialmente o Tiggo 7 PHEV 2025, novo SUV híbrido plug-in que estreia no mercado brasileiro com preço promocional de lançamento.

Posicionado como o PHEV mais acessível da marca no país, o veículo chega com novidades em design, tecnologia e motorização.

O modelo se destaca com um preço bem posicionado no mercado, de R$ 219.990, ficando apenas R$ 100 mais caro que um Toyota Corolla Cross XRX Hybrid.

Com base mecânica compartilhada com o Tiggo 8 PHEV, o novo Tiggo 7 traz ajustes para um conjunto mais leve.

A motorização combina um motor 1.5 turbo a gasolina com dois motores elétricos, entregando potência combinada de 317 cv e torque de 56,6 kgfm e uma transmissão exclusiva que simula 11 marchas.

A bateria de 19,27 kWh oferece autonomia de até 63 km no modo 100% elétrico. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos e registra consumo urbano de 36,9 km/l, segundo dados de homologação.

Entre os destaques de conveniência estão o freio de estacionamento eletrônico e a função Auto Hold. O modelo da Caoa também oferece diferentes modos de condução para melhor desempenho e economia.

No visual, o Tiggo 7 PHEV 2025 apresenta para-choque redesenhado, grade frontal com efeito diamante e rodas de liga leve de 18 polegadas. Por dentro, chama atenção o conjunto de duas telas integradas de 24,6 polegadas e o novo console do ar-condicionado.

A lista de equipamentos inclui bancos de couro, teto solar panorâmico, sistema de som da Sony e seis airbags.

O modelo da Caoa também conta com pacote completo de assistências à condução, como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de permanência em faixa e monitoramento de ponto cego — recursos geralmente presentes em SUVs de categorias superiores.

*Com informações do E.M Foco