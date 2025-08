Áudio revela ‘Silvia Doida’ se gabando de influência na mídia e dizendo que pautou Oloares

Aliada histórica de Roberto Naves, que apareceu na TV como vítima de ataques virtuais, já foi até investigada pela PF por promovê-los

Samuel Leão - 04 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

‘Silvia Doida’ continua rendendo pauta. E, desta vez, o assunto é justamente a capacidade que ela diz ter de pautar a imprensa.

Em novo áudio obtido pelo Portal 6, a “cria do Roberto”, como ela mesma se intitula, se gaba de ter acesso direto à mídia estadual e dispara com orgulho: “vou pro Oloares, igual eu mandei aquela matéria do Márcio pro Oloares”.

A referência é ao apresentador Oloares Ferreira, do Balanço Geral da RecordTV Goiás, que dias atrás causou polêmica em Anápolis com comentários a respeito da gestão municipal.

O conteúdo do áudio indica que Silvia opera nos bastidores da comunicação para atingir alvos políticos. “Tenho muitos contatos com editores, meu filho. Você não sabe onde você se meteu”, afirma.

O tom da gravação é o mesmo de outras já divulgadas: ameaças, xingamentos e a tentativa de transformar disputas políticas em escândalo de mídia.

“Você quer mídia? Você vai ter mídia. Mas vai perder emprego, vai perder oportunidade, vai perder tudo.”

A fala faz parte de um conjunto de áudios com ofensas ao suplente de vereador Pedro Pôncio (PL).

Silvia também é investigada pela Polícia Federal (PF) por participação em grupos que disseminaram ataques virtuais durante a campanha eleitoral de 2024.

Mesmo assim, em junho, apareceu na televisão se dizendo vítima dos ataques que ela mesma pratica.

OUÇA 🔈🗣️ Áudio revela ‘Silvia Doida’ se gabando de influência na mídia e dizendo que pautou Oloares Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/WLacK3M7r6 — Portal 6 (@portal6noticias) August 4, 2025

