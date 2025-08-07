Estádio Serra Dourada recebe ícones da música sertaneja no “show do século”

Duplas consagradas, como Chitãozinho & Xororó, e Zezé di Camargo & Luciano, revisitam os sucessos clássicos

Natália Sezil - 07 de agosto de 2025

Duplas Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Vendido como “o show do século”, o espetáculo Histórias 2025 reúne grandes nomes do sertanejo no próximo sábado (09), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

A celebração conta com sucessos de Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano, Leonardo e Daniel, que prometem revisitar os clássicos com uma viagem musical no tempo.

O evento começa a partir das 16h. Criado em 2018, a versão 2025 já passou por Brasília e ainda percorre três outras capitais nos próximos meses: São Paulo (23 de agosto), Belo Horizonte (11 de outubro) e Curitiba (1º de novembro).

Ainda há ingressos

Interessados em assistir ao show podem adquirir entradas pelo site Tour Histórias. Há quatro modalidades diferentes.

A primeira delas é nas cadeiras, com valores a partir de R$ 140 mais taxas, referente à meia social. Essa categoria não conta com open bar.

A segunda opção é a Arena open bar, que tem cerveja e água disponíveis. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 290.

A terceira modalidade disponível é no Frontstage, com valores de R$ 550. Área mais próxima ao palco, tem open bar premium (com whisky, vodka, gin, cerveja e água).

Por fim, há as últimas unidades nas mesas, que possuem open bar de cerveja e água, uma garrafa e quatro misturas à escolha dos consumidores. O preço varia de acordo com a quantidade de pessoas.

