Minha Casa, Minha Vida: 140 municípios de Goiás podem receber mais de 3.300 moradias populares; confira a lista
Lista goiana contempla cidades de diferentes regiões do estado, como Jaraguá, Quirinópolis, Niquelândia, Uruaçu e Posse
O programa Minha Casa, Minha Vida vai beneficiar 140 municípios goianos com novas unidades habitacionais por meio do Novo PAC, totalizando 3.395 casas. As residências serão construídas por meio de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, MCMV-Urbano Sub50 (FNHIS), que concede subsídio de novas moradias em áreas urbanas com até 50 mil habitantes.
No total, mais de 2,7 mil municípios foram selecionados em todo o país, resultando em aproximadamente 60 mil unidades habitacionais. O repasse de recursos da União para produção ou aquisição de novas residências terá um limite de R$ 140 mil por unidade.
A lista goiana contempla cidades de diferentes regiões do estado, como Jaraguá, Quirinópolis, Niquelândia, Uruaçu e Posse.
Os municípios selecionados devem cadastrar as propostas até 12 de setembro, por meio da plataforma TransfereGov. Os que tiverem propostas habilitadas e forem selecionadas terão até 10 de março de 2026 para reunir toda documentação necessária, cuja lista pode ser acessada nos termos de compromisso da Caixa Econômica Federal.
Confira abaixo a lista completa:
Abadia de Goiás
Abadiânia
Acreúna
Água Fria de Goiás
Alexânia
Aloândia
Alto Horizonte
Alvorada do Norte
Amaralina
Aparecida do Rio Doce
Aporé
Araçu
Aragoiânia
Araguapaz
Arenópolis
Avelinópolis
Baliza
Barro Alto
Bela Vista de Goiás
Bom Jardim de Goiás
Bonópolis
Brazabrantes
Britânia
Buriti de Goiás
Buritinópolis
Cabeceiras
Cachoeira Alta
Caiapônia
Campestre de Goiás
Campinaçu
Campinorte
Campos Belos
Campos Verdes
Castelândia
Cavalcante
Cocalzinho de Goiás
Colinas do Sul
Córrego do Ouro
Corumbá de Goiás
Corumbaíba
Cristianópolis
Cromínia
Damianópolis
Doverlândia
Edealina
Estrela do Norte
Faina
Fazenda Nova
Gameleira de Goiás
Goianápolis
Goiatuba
Gouvelândia
Guapó
Guarani de Goiás
Guarinos
Heitoraí
Hidrolândia
Hidrolina
Inaciolândia
Indiara
Ipameri
Ipiranga de Goiás
Iporá
Itaberaí
Itaguari
Itapirapuã
Itapuranga
Ivolândia
Jandaia
Jaraguá
Jaupaci
Jesúpolis
Joviânia
Leopoldo de Bulhões
Mara Rosa
Marzagão
Matrinchã
Minaçu
Moiporá
Monte Alegre de Goiás
Montividiu do Norte
Mossâmedes
Mozarlândia
Mundo Novo
Mutunópolis
Nazário
Niquelândia
Nova América
Nova Crixás
Nova Glória
Nova Iguaçu de Goiás
Novo Brasil
Novo Planalto
Padre Bernardo
Palmeiras de Goiás
Palminópolis
Panamá
Paraúna
Perolândia
Petrolina de Goiás
Pilar de Goiás
Piranhas
Pirenópolis
Pires do Rio
Pontalina
Portelândia
Posse
Professor Jamil
Quirinópolis
Rianápolis
Rio Quente
Santa Bárbara de Goiás
Santa Cruz de Goiás
Santa Isabel
Santa Rita do Araguaia
Santa Rita do Novo Destino
Santa Rosa de Goiás
Santa Tereza de Goiás
Santa Terezinha de Goiás
São Domingos
São Francisco de Goiás
São João d’Aliança
São Luís de Montes Belos
São Luiz do Norte
São Miguel do Araguaia
São Miguel do Passa Quatro
São Patrício
São Simão
Serranópolis
Teresina de Goiás
Terezópolis de Goiás
Trombas
Turvânia
Turvelândia
Uirapuru
Uruaçu
Varjão
Vicentinópolis
Vila Boa
Vila Propício