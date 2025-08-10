Minha Casa, Minha Vida: 140 municípios de Goiás podem receber mais de 3.300 moradias populares; confira a lista

Lista goiana contempla cidades de diferentes regiões do estado, como Jaraguá, Quirinópolis, Niquelândia, Uruaçu e Posse

Samuel Leão - 10 de agosto de 2025

Casas do programa Minha Casa minha Vida. (Foto: Divulgação)

O programa Minha Casa, Minha Vida vai beneficiar 140 municípios goianos com novas unidades habitacionais por meio do Novo PAC, totalizando 3.395 casas. As residências serão construídas por meio de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, MCMV-Urbano Sub50 (FNHIS), que concede subsídio de novas moradias em áreas urbanas com até 50 mil habitantes.

No total, mais de 2,7 mil municípios foram selecionados em todo o país, resultando em aproximadamente 60 mil unidades habitacionais. O repasse de recursos da União para produção ou aquisição de novas residências terá um limite de R$ 140 mil por unidade.

A lista goiana contempla cidades de diferentes regiões do estado, como Jaraguá, Quirinópolis, Niquelândia, Uruaçu e Posse.

Os municípios selecionados devem cadastrar as propostas até 12 de setembro, por meio da plataforma TransfereGov. Os que tiverem propostas habilitadas e forem selecionadas terão até 10 de março de 2026 para reunir toda documentação necessária, cuja lista pode ser acessada nos termos de compromisso da Caixa Econômica Federal.

Confira abaixo a lista completa:

Abadia de Goiás

Abadiânia

Acreúna

Água Fria de Goiás

Alexânia

Aloândia

Alto Horizonte

Alvorada do Norte

Amaralina

Aparecida do Rio Doce

Aporé

Araçu

Aragoiânia

Araguapaz

Arenópolis

Avelinópolis

Baliza

Barro Alto

Bela Vista de Goiás

Bom Jardim de Goiás

Bonópolis

Brazabrantes

Britânia

Buriti de Goiás

Buritinópolis

Cabeceiras

Cachoeira Alta

Caiapônia

Campestre de Goiás

Campinaçu

Campinorte

Campos Belos

Campos Verdes

Castelândia

Cavalcante

Cocalzinho de Goiás

Colinas do Sul

Córrego do Ouro

Corumbá de Goiás

Corumbaíba

Cristianópolis

Cromínia

Damianópolis

Doverlândia

Edealina

Estrela do Norte

Faina

Fazenda Nova

Gameleira de Goiás

Goianápolis

Goiatuba

Gouvelândia

Guapó

Guarani de Goiás

Guarinos

Heitoraí

Hidrolândia

Hidrolina

Inaciolândia

Indiara

Ipameri

Ipiranga de Goiás

Iporá

Itaberaí

Itaguari

Itapirapuã

Itapuranga

Ivolândia

Jandaia

Jaraguá

Jaupaci

Jesúpolis

Joviânia

Leopoldo de Bulhões

Mara Rosa

Marzagão

Matrinchã

Minaçu

Moiporá

Monte Alegre de Goiás

Montividiu do Norte

Mossâmedes

Mozarlândia

Mundo Novo

Mutunópolis

Nazário

Niquelândia

Nova América

Nova Crixás

Nova Glória

Nova Iguaçu de Goiás

Novo Brasil

Novo Planalto

Padre Bernardo

Palmeiras de Goiás

Palminópolis

Panamá

Paraúna

Perolândia

Petrolina de Goiás

Pilar de Goiás

Piranhas

Pirenópolis

Pires do Rio

Pontalina

Portelândia

Posse

Professor Jamil

Quirinópolis

Rianápolis

Rio Quente

Santa Bárbara de Goiás

Santa Cruz de Goiás

Santa Isabel

Santa Rita do Araguaia

Santa Rita do Novo Destino

Santa Rosa de Goiás

Santa Tereza de Goiás

Santa Terezinha de Goiás

São Domingos

São Francisco de Goiás

São João d’Aliança

São Luís de Montes Belos

São Luiz do Norte

São Miguel do Araguaia

São Miguel do Passa Quatro

São Patrício

São Simão

Serranópolis

Teresina de Goiás

Terezópolis de Goiás

Trombas

Turvânia

Turvelândia

Uirapuru

Uruaçu

Varjão

Vicentinópolis

Vila Boa

Vila Propício