O treino que muitos subestimam, mas que queima mais calorias que a corrida

O melhor é que ele não exige equipamentos caros, pode ser feito em pouco tempo e ainda traz ganhos para força, resistência e condicionamento físico

Pedro Ribeiro - 13 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Treino não é só sobre correr quilômetros ou levantar muito peso.

Existe um tipo de exercício que muita gente ignora, mas que pode queimar mais calorias do que a corrida tradicional.

O melhor é que ele não exige equipamentos caros, pode ser feito em pouco tempo e ainda traz ganhos para força, resistência e condicionamento físico.

O treino que muitos subestimam, mas que queima mais calorias que a corrida

O treino intervalado de alta intensidade, conhecido como HIIT, é o queridinho de quem quer resultados rápidos. Ele alterna períodos curtos de esforço máximo com pausas para recuperação. Por exemplo: 30 segundos de exercício intenso seguidos de 15 a 30 segundos de descanso. Essa dinâmica acelera o metabolismo e faz o corpo continuar queimando calorias mesmo depois do término da sessão.

Por que ele queima mais calorias que a corrida

Durante o treino HIIT, o corpo trabalha próximo do limite, o que aumenta o gasto energético em menos tempo. Além disso, o chamado efeito pós-combustão mantém o metabolismo acelerado por horas. Enquanto na corrida o gasto calórico cai logo após parar, no HIIT o corpo continua usando energia para se recuperar.

Como começar de forma segura

Se você nunca fez esse tipo de treino, comece devagar. Escolha exercícios simples, como polichinelos, agachamentos, corrida estacionária ou burpees. Faça ciclos curtos, respeitando seus limites. Com o tempo, aumente a intensidade e o número de repetições. É importante alongar antes e depois para evitar lesões.

Benefícios além da queima calórica

O treino HIIT melhora o condicionamento cardiovascular, aumenta a resistência muscular e pode ajudar no controle do açúcar no sangue. Também é eficiente para quem tem pouco tempo livre, já que sessões de 15 a 20 minutos podem ser suficientes.

Quem deve evitar ou adaptar

Pessoas com problemas cardíacos, articulares ou que estão muito tempo sem praticar atividades físicas devem consultar um médico antes de iniciar. O treino é intenso e exige cuidado, principalmente no começo.

Treino eficiente não precisa ser longo. O HIIT mostra que, com dedicação e intensidade, é possível queimar calorias, melhorar a saúde e ganhar disposição sem passar horas se exercitando. Basta começar com segurança e constância.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!