Conheça a cidade goiana que virou cenário de novela e que poucos sabem dessa história

Anna Júlia Steckelberg - 14 de agosto de 2025

(Foto: David Rego Jr/Divulgação/Governo Federal)

No coração do cerrado brasileiro, onde o passado encontra o presente em cada esquina de pedra, uma pequena cidade goiana se destacou não apenas pelo charme histórico, mas também por ter sido cenário de novela.

Pirenópolis, conhecida por suas cachoeiras e arquitetura colonial preservada, guarda uma história pouco explorada: suas ruas e casarões já foram palco para produções que encantaram milhões de telespectadores.

Fundada no século XVIII, Pirenópolis nasceu como um ponto estratégico para os bandeirantes em busca de ouro. Com suas ladeiras de pedras e construções que parecem suspensas no tempo, a cidade se transformou em um verdadeiro museu a céu aberto.

Essa atmosfera única chamou a atenção de produtores de televisão em busca de locações autênticas que transmitissem o calor humano e a tradição brasileira, com um toque rústico que só o interior consegue oferecer.

Foi no início dos anos 2000 que Pirenópolis ganhou as telas nacionais. A novela “Esperança”, produzida pela Rede Globo e exibida em 2002, escolheu a cidade para ser um dos principais cenários de suas gravações. A produção, que narra a história de imigrantes italianos no Brasil, encontrou em Pirenópolis o cenário perfeito para recriar o Brasil rural da época, com suas ruas estreitas, casarões históricos e o verde abundante do cerrado.

Além disso, entre as produções mais recentes, destaca-se a novela “Todas as Flores”, exibida no Globoplay em 2022, que teve cenas gravadas também por lá em Pirenópolis. A trama, escrita por João Emanuel Carneiro, contou com atores como Sophie Charlotte, Caio Castro e Regina Casé, e explorou temas como inclusão e reviravoltas familiares. Locações como a Cachoeira do Abade e o Parque dos Pirineus serviram de cenário para a história.

Para completar, Pirenópolis também foi cenário da novela “Em Família” (2014), que teve cenas gravadas na cidade, incluindo na Cachoeira do Abade. Essas produções ajudaram a destacar a cidade como um importante polo turístico e cultural de Goiás.

Além da beleza natural e arquitetônica, a hospitalidade dos moradores foi outro fator que conquistou a equipe de filmagem. Muitos pirenopolinos participaram como figurantes e contribuíram para que as gravações fossem mais autênticas. Essa interação ajudou a reforçar o orgulho local e aproximou ainda mais a cidade do público brasileiro.

Hoje, quem visita a cidade pode reconhecer cenas que passaram na televisão e sentir a atmosfera que fez de Pirenópolis um lugar inesquecível para artistas, turistas e moradores. A preservação do patrimônio histórico, aliada à natureza exuberante e à cultura viva, transformam a cidade em um destino imperdível para quem busca beleza, história e aquela sensação de estar dentro de uma novela — mas sem roteiro, só para viver.

Seja para conhecer as cachoeiras escondidas, caminhar pelas ruas de pedra ou simplesmente se deixar encantar pela atmosfera única, Pirenópolis revela que, às vezes, as histórias mais bonitas estão logo ali, diante dos nossos olhos, esperando para serem descobertas.

