Identificado morador de Anápolis encontrado morto dentro de apartamento

Corpo foi achado já em decomposição. Caso é tratado como morte natural pela Polícia Civil

Edifício Residencial Santa Maria, na Vila Santa Maria de Nazareth. (Foto: Google Street View)
Um homem foi encontrado morto na tarde deste domingo (17) dentro do próprio apartamento, no Edifício Residencial Santa Maria, localizado na Rua Ângelo Teles, na Vila Santa Maria de Nazareth, região Central de Anápolis.

A vítima foi identificada como Gilmar Cordeiro da Cunha, de 63 anos.

Vizinhos notaram um forte odor vindo do imóvel e acionaram a Polícia Militar (PM). Familiares também acompanharam a ocorrência.

Com o auxílio de um chaveiro, a porta foi aberta e Gilmar foi localizado caído na cozinha, já em avançado estado de decomposição.

A porta estava trancada por dentro, com a chave ainda na fechadura, o que afastou a suspeita de entrada de terceiros.

Familiares informaram que o idoso tinha problemas de saúde e que não havia contato com ele há cerca de quatro dias. No local, não foram identificados sinais de violência.

Equipes do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC) também estiveram presentes.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e a ocorrência registrada como morte natural.

