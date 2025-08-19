Receita de carne recheada com muçarela na Air fryer que vai te deixar com água na boca

Passo a passo prático transforma qualquer refeição em um verdadeiro banquete

Gabriella Licia - 19 de agosto de 2025

Carne recheada com muçarela. (Foto: Reprodução via Instagram)

Se você gosta de praticidade sem abrir mão do sabor, essa receita pode ser perfeita para impressionar no almoço de família ou para surpreender o seu amor.

A receita que estamos falando é tão simples e deliciosa que parece inacreditável. A carne fica suculenta por dentro e com um recheio irresistível de muçarela derretida.

E o melhor: é feita na Air fryer (com ajuda da panela de pressão no início, mas só para selar), sem complicação, sem sujar toda a sua cozinha e em poucos minutos estará prontinha para servir.

E aí, ficou curioso? Confira o passo a passo abaixo!

Receita de carne recheada com muçarela na Air fryer que vai te deixar com água na boca:

Ingredientes

1 peça de capa de coxão mole (cerca de 1 kg);

1 cebola grande picada;

4 dentes de alho picados;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

Temperos a gosto (páprica, chimichurri, ervas finas, cominho — opcional);

300 g de muçarela em fatias;

Água suficiente para cobrir a carne na panela de pressão.

Modo de preparo

1. Tempere a peça de capa de coxão mole com sal, pimenta e os temperos de sua preferência.

2. Coloque na panela de pressão junto com a cebola e o alho.

3. Cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por 30 a 40 minutos após pegar pressão.

4. Retire a carne, escorra e deixe esfriar um pouco.

5. Faça pequenos cortes na superfície da carne e recheie com pedaços de muçarela ou queijo de coalho.

6. Leve à Air fryer a 200ºC por 15 minutos ou até a muçarela derreter e dourar.

7. Sirva quente — fica delicioso com arroz branco e uma salada verde!

Dica Extra

Para deixar ainda mais especial, pincele um pouco de molho barbecue ou passe no molho de tomate antes de servir.

Também dá para rechear com presunto também, ou até mesmo com um pedacinho de tomate seco para um sabor mais gourmet.

Assista!

