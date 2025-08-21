Motociclista que morreu ao ser atropelado por caminhão próximo ao Daia tinha 19 anos

Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados, mas jovem morreu na hora

Natália Sezil - 21 de agosto de 2025

Felipe Teixeira de Souza tinha 19 anos. (Foto: Reprodução)

O motociclista que morreu após ser atropelado por um caminhão, próximo ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), foi identificado.

Felipe Teixeira de Souza tinha 19 anos. Ele pilotava uma moto pela GO-330, no início da noite desta quinta-feira (21), quando o acidente aconteceu.

O jovem estaria passando em meio a vários veículos quando se desequilibrou e caiu. Mesmo em baixa velocidade, o motorista do caminhão, de 62 anos, não conseguiu frear.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Contudo, os socorristas encontraram a vítima já sem vida.

Felipe possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria que permite dirigir motocicletas, e usava capacete no momento do atropelamento.

Diante do óbito, a Polícia Científica também esteve no local, onde ficou responsável por apurar a dinâmica do ocorrido e tomar as próximas medidas legais.

