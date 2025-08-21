Motociclista de Anápolis morre ao ser atropelado por caminhão próximo ao Daia

Um motociclista que trafegava pela região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), próximo à GO-330, morreu após ser atropelado por um caminhão.

O acidente aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (21). Informações preliminares apontam que a vítima, ainda não identificada, pilotava em meio aos outros veículos quando se desequilibrou e caiu.

Mesmo em suposta baixa velocidade, o motorista do caminhão não teria conseguido frear a tempo, atingindo-o na cabeça.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas pôde apenas constatar que a vítima morreu no local. Ainda não há confirmação de que se tratava de um homem ou de uma mulher.

Isso deve ser apontado pela Polícia Civil (PC), que fica responsável pelas devidas providências legais. A Polícia Militar (PM) também atendeu à ocorrência.

 

