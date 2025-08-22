Por que usar o celular na cama antes de dormir atrapalha mais do que parece, segundo neurologistas

Neurologistas alertam que a prática de usar o celular antes de dormir pode trazer consequências muito mais sérias do que se imagina

Ruan Monyel - 22 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/SHVETS production)

O hábito de usar o celular antes de dormir já faz parte da rotina de milhões de pessoas. Seja para conferir as redes sociais, assistir a vídeos ou até mesmo responder mensagens, o aparelho costuma ser a última coisa que muitos tocam antes de fechar os olhos.

No entanto, neurologistas alertam que essa prática pode trazer consequências muito mais sérias do que se imagina para a saúde do sono e para o funcionamento do cérebro, que podem afetar diversas áreas da vida, incluindo a saúde.

Um dos principais problemas está na luz azul emitida pelas telas. Essa luminosidade artificial inibe a produção de melatonina, o hormônio responsável por regular o sono, fazendo com que o corpo demore mais tempo para relaxar e adormecer.

O resultado é uma dificuldade maior para pegar no sono, além da redução da qualidade das horas dormidas. Segundo especialistas, mesmo quem acredita “dormir rápido” após mexer no celular pode não atingir as fases profundas do sono, fundamentais para a recuperação física e mental.

Outro ponto levantado pelos neurologistas é o impacto da estimulação cerebral. Diferente de atividades relaxantes, como a leitura de um livro ou ouvir uma música calma, o uso do smartphone mantém o cérebro em estado de alerta. Notícias, vídeos dinâmicos e interações nas redes sociais estimulam a liberação de dopamina, o que cria uma sensação de prazer imediato, mas dificulta o desligamento natural do organismo.

Além disso, a privação do sono causada pelo uso noturno do celular pode trazer prejuízos que vão muito além do cansaço no dia seguinte. Estudos indicam que dormir menos do que o necessário afeta diretamente a memória, a concentração e até o humor, aumentando as chances de irritabilidade e ansiedade.

Por isso, os especialistas recomendam criar uma “higiene do sono” mais saudável. Entre as dicas estão: evitar o uso de telas pelo menos uma hora antes de dormir, adotar atividades relaxantes no período noturno e manter o quarto em um ambiente escuro e silencioso.

Assim, o que parece um simples costume pode, na verdade, estar prejudicando a saúde de forma silenciosa.

