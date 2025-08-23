Bairros de Goiânia podem ficar sem água na próxima semana; veja quais

Interrupção é por conta de uma intervenção programada para melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água da cidade

Paulo Roberto Belém - 23 de agosto de 2025

Foto: Reprodução

Moradores de Goiânia que vivem na região Noroeste devem ficar atentos a um comunicado da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), anunciando falta d’água para a segunda-feira (25), um dia crucial para os lares.

De acordo com a empresa pública, o desabastecimento é por conta de uma manutenção programada na região para a instalação de registro no sistema de distribuição de água. Os serviços serão realizados na Avenida Central, no Jardim Nova Esperança.

A previsão de início da intervenção é às 07h e de término às 17h30. Com isso, todo o momento mais útil da “segundona” será afetado com a falta d’água temporária.

Por conta da situação, a Saneago alertou sobre o uso moderado das reservas domiciliares de água tratada (caixas d’água).

As localidades que podem ficar com a torneira seca são: Alfagolden Park, Alto Da Boa Vista, Anglo, Colorado, Empresarial, Fazenda Caveiras, Finsocial, Itamaracá, Lago Azul, Malibu, Marabá, Morada Do Sol, Noroeste, Nova Esperança, Paraguaçu, Pedro Abrão, Santa Cecilia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiânia, tudo online e em tempo real para você!