Bairros de Goiânia podem ficar sem água na próxima semana; veja quais
Interrupção é por conta de uma intervenção programada para melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de Água da cidade
Moradores de Goiânia que vivem na região Noroeste devem ficar atentos a um comunicado da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), anunciando falta d’água para a segunda-feira (25), um dia crucial para os lares.
De acordo com a empresa pública, o desabastecimento é por conta de uma manutenção programada na região para a instalação de registro no sistema de distribuição de água. Os serviços serão realizados na Avenida Central, no Jardim Nova Esperança.
A previsão de início da intervenção é às 07h e de término às 17h30. Com isso, todo o momento mais útil da “segundona” será afetado com a falta d’água temporária.
Por conta da situação, a Saneago alertou sobre o uso moderado das reservas domiciliares de água tratada (caixas d’água).
As localidades que podem ficar com a torneira seca são: Alfagolden Park, Alto Da Boa Vista, Anglo, Colorado, Empresarial, Fazenda Caveiras, Finsocial, Itamaracá, Lago Azul, Malibu, Marabá, Morada Do Sol, Noroeste, Nova Esperança, Paraguaçu, Pedro Abrão, Santa Cecilia.
