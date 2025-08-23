Beber água gelada ou em temperatura ambiente: qual ajuda mais na hidratação, segundo nutricionistas

Pode até parecer que não, mas a temperatura afeta a absorção da água no corpo

Pedro Ribeiro - 23 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Prefeitura de Feira de Santana)

Beber água é essencial para a saúde, mas você sabia que a temperatura da água pode influenciar como seu corpo absorve os líquidos?

Muitas pessoas se perguntam se é melhor beber água gelada ou em temperatura ambiente para se manter bem hidratado.

Vamos te explicar o que os nutricionistas dizem e como escolher a opção ideal para o seu dia a dia.

Beber água é fundamental para o bom funcionamento do corpo. A água ajuda na digestão, regula a temperatura corporal, auxilia no transporte de nutrientes e mantém a pele saudável. Quando você não se hidrata adequadamente, pode sentir cansaço, dores de cabeça e até dificuldade de concentração. Por isso, entender qual forma de beber água maximiza esses benefícios é essencial.

Água gelada: vantagens e cuidados

Muitas pessoas preferem beber água gelada, especialmente em dias quentes. Segundo nutricionistas, a água fria pode ajudar a refrescar o corpo rapidamente e até acelerar levemente o metabolismo. No entanto, para quem sofre de sensibilidade dental ou problemas digestivos, beber água muito gelada pode causar desconforto. A dica é intercalar entre água fria e água em temperatura ambiente para não prejudicar o organismo.

Água em temperatura ambiente: benefícios para o corpo

Beber água em temperatura ambiente facilita a digestão e a absorção pelo corpo. Nutricionistas explicam que a água não precisa ser fria para hidratar bem. Na verdade, a temperatura neutra pode ser mais agradável para algumas pessoas e ainda evita o choque térmico no organismo. Além disso, é uma boa opção para quem pratica atividades físicas, pois ajuda a repor os líquidos sem causar desconforto no estômago.

Quando escolher cada tipo de água

O ideal é adaptar a escolha da água ao seu estilo de vida e às suas necessidades. Se você estiver se exercitando ou em um dia muito quente, a água gelada pode ser mais prazerosa. Já durante refeições ou em momentos de descanso, beber água em temperatura ambiente pode ser mais eficiente para a digestão. O mais importante é manter o hábito constante de beber água ao longo do dia.

Dicas para se hidratar melhor

Para aproveitar todos os benefícios de beber água, siga algumas estratégias simples:

Tenha sempre uma garrafa por perto.

Beba pequenos goles ao longo do dia, em vez de grandes volumes de uma só vez.

Preste atenção aos sinais do corpo, como sede e boca seca.

Inclua alimentos ricos em água, como frutas e vegetais.

Lembre-se: não importa tanto se a água é gelada ou em temperatura ambiente, mas sim garantir que você está consumindo o suficiente para se manter hidratado e saudável.

