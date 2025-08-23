Dívida de R$ 12,8 milhões com a Volvo motivou operação que apreendeu frota da Pérola Distribuição

Banco da montadora acusa empresa de ocultar bens e obteve na Justiça ordem de apreensão da frota

Samuel Leão - 23 de agosto de 2025

Pérola Distribuição, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A operação que resultou na apreensão de 12 caminhões da Pérola Distribuição neste sábado (23), em Anápolis, foi motivada por uma dívida milionária e um pedido urgente à Justiça que acusava a empresa de ocultar patrimônio.

Documentos judiciais obtidos pelo Portal 6 revelam que a ação foi movida pelo Banco Volvo S.A., braço financeiro da própria montadora, e que o valor total da causa ultrapassa os R$ 12,8 milhões.

O processo original, que corre em segredo de justiça na comarca de Pinhais (PR), foi iniciado após a TRP Operadora Logística Ltda. — razão social da Pérola Distribuição — deixar de pagar oito cédulas de crédito bancário referentes ao financiamento de uma extensa frota.

Diante da inadimplência, os advogados do Banco Volvo acionaram a Justiça goiana em regime de plantão, alegando que a empresa estava deliberadamente escondendo os veículos para evitar o cumprimento de suas obrigações financeiras.

No pedido, os representantes do banco destacaram o caráter de urgência da medida, argumentando que, por se tratarem de veículos de grande circulação, os caminhões poderiam ser facilmente deslocados para outras comarcas, frustrando a ordem de apreensão.

O temor de uma manobra por parte da devedora levou a Justiça a autorizar medidas enérgicas para garantir o sucesso da operação, incluindo o uso de reforço policial e a permissão para arrombamento, se necessário.

A decisão favorável ao Banco Volvo também permitiu que o mandado fosse cumprido em horários incomuns, como durante a noite e aos finais de semana, para surpreender a empresa e impedir a retirada dos caminhões do pátio.

Apoio da Polícia Militar

A ação, que tramitou de forma sigilosa até a efetivação das apreensões, culminou na operação executada pelo oficial de justiça com o apoio da Polícia Militar (PM), garantindo a recuperação dos bens financiados e trazendo à tona a real dimensão do imbróglio financeiro enfrentado pela distribuidora.

O Grupo Pérola, dono da Pérola Distribuição, ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Assim que o fizer essa publicação será atualizada.

