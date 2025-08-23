Justiça cumpre mandado e apreende frota de 12 caminhões da Pérola Distribuição em Anápolis

Operação contou com o apoio da Polícia Militar para garantir a busca e apreensão dos veículos da empresa

Da Redação - 23 de agosto de 2025

Frota de 12 caminhões do Pérola Distribuição foi apreendida. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada para dar apoio a um Oficial de Justiça no cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão. A operação ocorreu na sede da Pérola Distribuição, no bairro Jardim Alvorada, em Anápolis.

A operação aconteceu na manhã deste sábado (23), sem maiores intercorrências.

A ação judicial resultou na apreensão de uma frota de 12 caminhões da marca Volvo, todos do ano de 2021.

O Portal 6 tentou contato com o grupo Pérola, mas foi informado por telefone de que um retorno seria possível apenas na segunda-feira (25).

O espaço segue aberto caso a empresa deseje se pronunciar.

