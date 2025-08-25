O que acontece se você usar o mesmo copo de água o dia inteiro, segundo médicos

O que parece um hábito comum, pode esconder sérios ricos

Ruan Monyel - 25 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Ksenia Chernaya)

Manter um copo de água ou até mesmo uma garrafinha sempre por perto é um hábito comum para muitas pessoas, principalmente em casa ou no trabalho. No entanto, médicos alertam que usar o mesmo copo durante todo o dia pode trazer riscos à saúde que passam despercebidos.

O que parece apenas uma forma prática de se manter hidratado pode, na verdade, se tornar um meio de contaminação por germes e bactérias, sendo um vilão invisível da nossa saúde.

O que acontece se você usar o mesmo copo de água o dia inteiro, segundo médicos

De acordo com especialistas, quando usamos o mesmo recipiente repetidamente, pequenas partículas de saliva acabam entrando em contato com a superfície e com a água. Esse contato facilita a transferência de microrganismos presentes na boca, que se multiplicam ao longo das horas.

Outro fator de risco é a manipulação constante do objeto. Muitas vezes, o copo é deixado em mesas, pias ou até próximo ao computador, locais que acumulam poeira e sujeira. Ao tocar nesses ambientes e, em seguida, levar a mão ao copo, ocorre a chamada contaminação cruzada, aumentando ainda mais a presença de germes.

Médicos reforçam que, embora a maioria das bactérias presentes na boca ou no ambiente não seja agressiva, a combinação de calor, umidade e tempo prolongado de uso cria condições ideais para que alguns microrganismos se proliferem. Além disso, para quem divide o espaço com outras pessoas, o risco de transmissão de vírus respiratórios também aumenta caso haja compartilhamento do mesmo copo.

A recomendação é clara: trocar o copo de água ao menos duas ou três vezes ao longo do dia e higienizá-lo corretamente após cada uso, o mesmo serve para garrafinhas. O ideal é lavá-lo com água corrente e detergente neutro, garantindo que resíduos de saliva e sujeira sejam eliminados.

Portanto, usar o mesmo copo de água o dia inteiro pode parecer inofensivo, mas, segundo especialistas, representa um risco evitável à saúde. Porém, com pequenos cuidados de higiene é possível garantir o bem-estar no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!