Morte de bebê em Anápolis: pai é indiciado por homicídio e mãe por maus-tratos

Autoridades não encontraram nenhum indício de que a genitora tenha tido envolvimento direto com a morte da pequena

Davi Galvão Davi Galvão -
Anápolis
Neném foi deixada aos cuidados da avó, mas pega sem autorização pelos pais. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) concluiu o inquérito sobre a morte da bebê em Anápolis que morreu após supostamente sofrer agressões do próprio pai.

O suspeito, que segue preso preventivamente desde o dia 11 deste mês, foi indiciado por homicídio qualificado e maus-tratos. A mãe da vítima também foi indiciada por maus-tratos.

Importante mencionar que as autoridades não encontraram nenhum indício de que a genitora tenha tido envolvimento direto com a morte da pequena.

O crime aconteceu na manhã do dia 10 deste mês, quando o genitor levou a filha, já desacordada, até o local de trabalho da companheira, afirmando que ela havia se engasgado.

As autoridades foram acionadas e a neném foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica de Anápolis.

Porém, diante da gravidade do caso, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia e, posteriormente, para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Foi por meio de exames médicos que se descobriu que, na verdade, a bebê não havia engasgado, mas sim violentamente agredida, apresentando traumatismo cranioencefálico grave e diversas lesões pelo corpo.

De tal modo, a PC foi acionada e efetuou a prisão do genitor, que nega todas as acusações.

Leia também

Apesar dos esforços da equipe médica, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no dia 14.

Ao Portal 6, a delegada Aline Lopes afirmou que a residência do casal estava completamente desorganizada, inviável para a moradia, especialmente se tratando de crianças.

Vale mencionar que, em entrevista exclusiva, a conselheira tutelar Graziele Araújo Ramos, responsável pelo caso, detalhou que a criança já havia sido retirada da família em junho e colocada sob proteção da avó materna. Porém, acabou voltando para as mãos dos agressores.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias