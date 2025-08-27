Morte de bebê em Anápolis: pai é indiciado por homicídio e mãe por maus-tratos

Neném foi deixada aos cuidados da avó, mas pega sem autorização pelos pais. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) concluiu o inquérito sobre a morte da bebê em Anápolis que morreu após supostamente sofrer agressões do próprio pai.

O suspeito, que segue preso preventivamente desde o dia 11 deste mês, foi indiciado por homicídio qualificado e maus-tratos. A mãe da vítima também foi indiciada por maus-tratos.

Importante mencionar que as autoridades não encontraram nenhum indício de que a genitora tenha tido envolvimento direto com a morte da pequena.

O crime aconteceu na manhã do dia 10 deste mês, quando o genitor levou a filha, já desacordada, até o local de trabalho da companheira, afirmando que ela havia se engasgado.

As autoridades foram acionadas e a neném foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica de Anápolis.

Porém, diante da gravidade do caso, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia e, posteriormente, para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Foi por meio de exames médicos que se descobriu que, na verdade, a bebê não havia engasgado, mas sim violentamente agredida, apresentando traumatismo cranioencefálico grave e diversas lesões pelo corpo.

De tal modo, a PC foi acionada e efetuou a prisão do genitor, que nega todas as acusações.

Apesar dos esforços da equipe médica, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no dia 14.

Ao Portal 6, a delegada Aline Lopes afirmou que a residência do casal estava completamente desorganizada, inviável para a moradia, especialmente se tratando de crianças.

Vale mencionar que, em entrevista exclusiva, a conselheira tutelar Graziele Araújo Ramos, responsável pelo caso, detalhou que a criança já havia sido retirada da família em junho e colocada sob proteção da avó materna. Porém, acabou voltando para as mãos dos agressores.

