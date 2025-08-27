Paciente morre em hospital de Goiânia e corpo permanece por cinco horas em enfermaria com outros internados

“Cobriram ela e, em seguida, entregaram o lanche para os pacientes. Tivemos que lanchar com ela no quarto”, detalhou acompanhante

Da Redação - 27 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma situação registrada na quarta-feira (27) no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia, gerou indignação.

Após a morte de uma paciente, o corpo permaneceu por cerca de cinco horas dentro da enfermaria, ao lado de outros internados, antes de ser retirado.

A denúncia foi feita por uma acompanhante, que relatou que os pacientes chegaram a receber lanche enquanto o corpo seguia no quarto. As informações são da TV Anhanguera.

“Cobriram ela e, em seguida, entregaram o lanche para os pacientes. Tivemos que lanchar com ela no quarto”, afirmou em entrevista à emissora.

A diretora médica do Hugo, Fabiana Rolla, classificou o caso como “pontual e infeliz” e informou que houve acolhimento imediato aos pacientes que estavam presentes e apoio à família, além da abertura de investigação interna para analisar a falha.

Em nota à imprensa o, Hugol disse lamentar profundamente o ocorrido, declarou solidariedade aos familiares e garantiu que possui protocolos específicos para situações de óbito, com atendimento humanizado tanto a parentes quanto a pacientes.

Confira na íntegra

“O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares e pacientes que estavam no quarto. A unidade instaurou investigação para adotar as medidas necessárias e evitar que a situação ocorra novamente. Em condições que envolvem óbito, informa que atua com base em protocolo assistencial e administrativo para oferecer assistência humanizada, bem como acolhimento a familiares e pacientes.”

