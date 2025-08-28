A carne ideal para assar na panela de pressão: sabor incrível e boa para almoço ou jantar
Carne macia e suculenta: fazendo esse corte na panela de pressão, você garante sabor marcante e textura extremamente suculenta
Nada mais confort food que uma carne saborosa, macia, prática para o cotidiano, bem temperadinha e feita na panela de pressão, não é mesmo? Temos um corte bovino muito popular no Brasil que conquista os paladares pelo sabor marcante e a versatilidade no preparo.
Na panela de pressão, o acém é o corte bovino que se transforma em um prato irresistível para qualquer ocasião e serve bem com qualquer acompanhamento. E se você estiver se perguntando se ela fica dura, a resposta é que pode ficar tranquilo, pois a textura fica bem macia.
Os chefs de cozinha reforçam que o segredo do sucesso de uma boa carne na panela de pressão é o cozimento lento e bem controlado. Isso porque, na panela de pressão, o acém libera sucos naturais, absorve melhor os temperos e ganha uma textura bastante suculenta. Serve bem tanto em almoços rápidos quanto em jantares mais elaborados.
O acém tem bastante gordura entremeada que ajuda a manter a umidade e potencializa o sabor durante o cozimento. Ele é rico em proteínas, vitaminas e minerais, ideal para pratos cozidos, ensopados e assados. Dá para usar também em carnes moídas e até grelhados. Por ser uma peça mais magra, é uma boa opção para quem busca reduzir o consumo de gorduras.
Esse corte também é rico em colágeno, que, quando cozido lentamente, derrete e proporciona uma suculência diferenciada para a carne. É uma excelente fonte de proteínas, essenciais para a construção muscular, e contém vitaminas e minerais importantes para o organismo.
