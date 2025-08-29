Motociclista bêbado é preso em Anápolis após ser encontrado “tirando um cochilo” na Avenida Brasil

Suspeito ainda tentou resistir à prisão e precisou ser algemado para não fugir

Da Redação - 29 de agosto de 2025

Homem foi flagrado cochilando no canteiro central da Avenida Brasil. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 42 anos, foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (28), após ser encontrado “tirando uma soneca”, completamente bêbado, na Avenida Brasil, em trecho que passa pelo bairro Cidade Jardim, em Anápolis.

Testemunhas relataram que o homem estava caído na linha de ônibus, sem conseguir se levantar, correndo risco de ser atropelado ou de provocar um acidente caso tentasse continuar a condução do veículo.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar (PM) encontrou o homem deitado no canteiro central, ao lado da moto, que estava parada na via.

Durante a abordagem, ele estaria apresentando sinais visíveis de embriaguez, como fala arrastada, hálito etílico e dificuldade para se manter em pé.

Questionado, admitiu ter tomado “pinga” e disse que havia parado para “dormir”, mas afirmou não saber onde estava.

Além disso, a motocicleta, estaria com o licenciamento atrasado desde 2022 e foi removida ao pátio.

O condutor foi encaminhado à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realizar o teste do bafômetro, mas se recusou.

Diante da resistência e comportamento agressivo, os militares precisaram usar algemas para garantir a segurança da guarnição e evitar fuga.

Ele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de constatação de embriaguez e, em seguida, encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado por conduzir veículo sob influência de álcool.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!