Motociclista bêbado é preso em Anápolis após ser encontrado “tirando um cochilo” na Avenida Brasil
Suspeito ainda tentou resistir à prisão e precisou ser algemado para não fugir
Um motociclista, de 42 anos, foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (28), após ser encontrado “tirando uma soneca”, completamente bêbado, na Avenida Brasil, em trecho que passa pelo bairro Cidade Jardim, em Anápolis.
Testemunhas relataram que o homem estava caído na linha de ônibus, sem conseguir se levantar, correndo risco de ser atropelado ou de provocar um acidente caso tentasse continuar a condução do veículo.
Ao chegar ao local, a Polícia Militar (PM) encontrou o homem deitado no canteiro central, ao lado da moto, que estava parada na via.
Durante a abordagem, ele estaria apresentando sinais visíveis de embriaguez, como fala arrastada, hálito etílico e dificuldade para se manter em pé.
Questionado, admitiu ter tomado “pinga” e disse que havia parado para “dormir”, mas afirmou não saber onde estava.
Além disso, a motocicleta, estaria com o licenciamento atrasado desde 2022 e foi removida ao pátio.
O condutor foi encaminhado à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realizar o teste do bafômetro, mas se recusou.
Diante da resistência e comportamento agressivo, os militares precisaram usar algemas para garantir a segurança da guarnição e evitar fuga.
Ele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de constatação de embriaguez e, em seguida, encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado por conduzir veículo sob influência de álcool.
