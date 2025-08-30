Discussão entre homem armado e seguranças no Centro de Anápolis termina em tiros e correria
Vídeos registrados por populares mostram os momentos que antecederam os disparos
Um homem armado se envolveu em uma confusão com seguranças de uma loja na Rua 14 de Julho, região central de Anápolis, causando momentos de pânico e correria, na manhã deste sábado (30).
Segundo relatos de testemunhas, o suspeito discutiu de forma acalorada com dois vigilantes do estabelecimento e, em meio ao desentendimento, efetuou disparos para o alto.
O som dos tiros assustou pedestres e clientes, que correram em busca de abrigo, provocando tumulto na área.
Vídeos registrados por populares mostram os momentos que antecederam os tiros, com os vigilantes e o suspeito trocando ofensas. Também é possível ver um dos guardas empurrando o homem.
A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas ao chegar ao endereço o autor dos disparos já havia fugido. As buscas continuam na tentativa de localizá-lo.
CONFIRA IMAGENS 📹 Discussão entre homem armado e seguranças no Centro de Anápolis termina em tiros e correria
Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/reWJgmVdU8
Leia também
- Duas pessoas morrem após carro colidir com caminhão e pegar fogo, em Luziânia
- Jovem é presa em Goiânia após ver vídeo comprometedor no celular do marido e fazer o impensável
- Homem invade casa da ex em Aparecida de Goiânia, ameaça matar filhos pequenos e causa tumulto com a polícia
- Jovem é preso na BR-153 após CPE de Anápolis encontrar o que ele levava na mochila
— Portal 6 (@portal6noticias) August 30, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!