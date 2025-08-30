Discussão entre homem armado e seguranças no Centro de Anápolis termina em tiros e correria

Vídeos registrados por populares mostram os momentos que antecederam os disparos

Davi Galvão Davi Galvão -
Confusão foi filmada instantes antes dos disparos. (Foto: Reprodução) Anápolis
Um homem armado se envolveu em uma confusão com seguranças de uma loja na Rua 14 de Julho, região central de Anápolis, causando momentos de pânico e correria, na manhã deste sábado (30).

Segundo relatos de testemunhas, o suspeito discutiu de forma acalorada com dois vigilantes do estabelecimento e, em meio ao desentendimento, efetuou disparos para o alto.

O som dos tiros assustou pedestres e clientes, que correram em busca de abrigo, provocando tumulto na área.

Vídeos registrados por populares mostram os momentos que antecederam os tiros, com os vigilantes e o suspeito trocando ofensas. Também é possível ver um dos guardas empurrando o homem.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas ao chegar ao endereço o autor dos disparos já havia fugido. As buscas continuam na tentativa de localizá-lo.

 

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

