Essa vitamina tem papel fundamental na saúde dos ossos, na imunidade e até no equilíbrio emocional

Pedro Ribeiro - 30 de agosto de 2025

A vitamina D é essencial para o bom funcionamento do organismo, mas muitas pessoas não percebem que estão com deficiência até surgirem sintomas mais sérios.

Essa vitamina, muitas vezes chamada de “vitamina do sol”, tem papel fundamental na saúde dos ossos, na imunidade e até no equilíbrio emocional.

No entanto, a falta dela pode trazer sinais sutis que, se ignorados, evoluem para problemas maiores.

Você já se perguntou se o seu corpo anda dando algum desses sinais?

Os 6 sinais que o corpo dá quando falta vitamina D, segundo a medicina

1. Cansaço frequente

Um dos primeiros sintomas da deficiência de vitamina D é o cansaço constante. Mesmo depois de uma boa noite de sono, a pessoa pode se sentir sem energia, o que atrapalha as atividades do dia a dia.

2. Queda de cabelo

Embora muitas vezes associada ao estresse, a queda de cabelo também pode estar relacionada à baixa quantidade de vitamina D no organismo. Isso acontece porque ela participa da renovação celular, inclusive dos folículos capilares.

3. Dor nos ossos e articulações

A vitamina D ajuda na absorção de cálcio, essencial para a saúde dos ossos. Quando está em falta, dores ósseas e nas articulações podem se tornar mais comuns, aumentando inclusive o risco de fraturas.

4. Baixa imunidade

Se você fica doente com frequência, talvez seu corpo esteja pedindo mais vitamina D. A deficiência enfraquece o sistema imunológico, deixando o organismo mais vulnerável a infecções e gripes.

5. Mudanças de humor

A carência de vitamina D também pode afetar o equilíbrio emocional. Estudos associam a deficiência dessa vitamina ao aumento de casos de depressão e ansiedade.

6. Cicatrização lenta

Feridas que demoram a fechar podem ser outro sinal. Isso acontece porque a vitamina D desempenha papel importante no processo de cicatrização, ajudando o corpo a se recuperar mais rapidamente.

