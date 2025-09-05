Inconformado com fim de casamento, homem é preso em Goiás após crime para se vingar de ex-cunhada

Suspeito chegou a forjar um álibi, fingindo estar na igreja, para não responder pelas ações

Augusto Araújo - 05 de setembro de 2025

Suspeito foi detido após investigação da Polícia Civil (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Santa Helena de Goiás – 8ª DRP, prendeu nesta quinta-feira (04) um homem apontado como autor intelectual e executor de um incêndio criminoso.

O investigado, ex-cunhado da vítima, é apontado como o mentor do atentado motivado por desavenças familiares. depois de não aceitar o fim do casamento de 21 anos com a ex-mulher.

De acordo com as investigações, o homem culpava a ex-cunhada pela separação e, em represália, arquitetou o ataque à residência onde ela vivia com a ex.

Aproveitando-se da ausência das moradoras, ele contou com a ajuda de dois parentes — um sobrinho e um primo — que lhe deram suporte logístico. A dupla alugou um veículo, levou o autor ao local do crime e ainda o ajudou na fuga.

Câmeras de monitoramento e diligências da PC revelaram que, minutos antes do incêndio, o investigado comprou galões de gasolina usados no ataque.

Para tentar escapar da culpa, ele chegou a forjar um álibi: divulgou fotos em uma missa, alegando que estava no evento religioso no horário do crime.

No entanto, os agentes comprovaram que as imagens foram registradas pelo sobrinho usando o celular do suspeito, e que ele só apareceu na igreja após o encerramento da celebração.

A ofensiva policial já havia prendido, na última terça-feira (02), o primo do autor. O sobrinho segue foragido, e as diligências continuam para localizá-lo.

Após ser interrogado, o investigado foi encaminhado ao presídio local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!