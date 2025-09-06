Conheça a cidade goiana conhecida como “capital do alho”

Prepara-se para conhecer esse local que se reinventou hoje em dia, mas que possui uma força agrícola que marcou seu passado

Anna Júlia Steckelberg - 06 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação)

A poucos minutos da agitação da capital, há uma cidadezinha que tem um pé fincado na tradição, e outro, docemente reinventado na modernidade. Nerópolis, situada no coração de Goiás, despontou nos mapas como a “capital do alho do estado”, graças à pujança agrícola que marcou seu passado, segundo a Prefeitura Municipal.

Mas essa não é a história inteira: hoje, a terra que exalava perfume de alho se transformou em doçura concentrada, ganhando o afetuoso apelido de “Cidade Goiana do Doce”.

Segundo o IBGE, Nerópolis tinha 31.932 habitantes no Censo de 2022 e já somava cerca de 33.706 em 2024, um porte que conjuga o aconchego de cidade pequena com a vitalidade de quem se reinventa.

Fundada oficialmente em 1948, a história da cidade remonta ao final do século XIX, quando Joaquim Taveira e sua família ergueram o vilarejo inicial, que se chamou Matinha dos Taveiras, depois Campo Alegre, Cerrado, até virar Nerópolis em homenagem ao senador Nero de Macedo, em 1930.

Corte para o presente: Nerópolis conserva em sua rotina a memória agrícola do alho, apelidada carinhosamente de “capital do alho”.

Mas é pelos doces artesanais que a cidade agora se destaca, compotas, doces de leite, figo, goiaba, pau de mamão, pingo de leite.

Não é apenas sabor: em 2023, o governo de Goiás oficializou esses doces como patrimônio cultural e imaterial do estado, reconhecendo sua importância econômica e identitária.

Se você atravessa Nerópolis, pode ouvir o “carro do doce passando” como se fosse parte do cenário urbano, um símbolo afetivo e real da cidade doceira.

A localização estratégica, a poucos km de Goiânia e Anápolis e ligada pelas rodovias GO-080 e BR-153, facilita o acesso, e o fluxo de sabores.

Visitar Nerópolis hoje é um convite a provar mais do que boas histórias, é degustar a resiliência de um povo que trocou o alho pela doçura, sem esquecer suas raízes.

É sentir nas ruas, na voz dos neropolinos, a transição de clima pungente para clima acolhedor, de pungência para doçura, de capital do alho a doce joia goiana.

