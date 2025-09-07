Afinal, existe diferença entre o Lago Corumbá e o Lago Corumbá IV?

Uma descoberta surpreendente entre nomes iguais e o prazer de entender o que distingue dois cenários que parecem idênticos

Anna Júlia Steckelberg - 07 de setembro de 2025

Resicencial fica na região do Lago COrumbá IV(Foto: Laila Machado)

Você já se pegou desconfiado ao ouvir um nome repetido, achando que era a mesma coisa? Pois é exatamente esse o encanto da confusão entre Lago Corumbá (ou Lago Corumbá I) e Lago Corumbá IV, dois corpos d’água artificiais que, apesar de derivarem do mesmo rio, contam histórias próprias e convida qualquer viajante curioso a desvendar suas particularidades.

O Lago Corumbá I, ou simplesmente Lago de Corumbá, surgiu nos anos 1990 com o represamento do Rio Corumbá, nas proximidades de Caldas Novas, abrindo espaço para a Usina Hidrelétrica Corumbá I.

Com início de enchimento em 1996, cedeu lugar a um lago de cerca de 65 km², com profundidade máxima de até 90 metros, ideal para esportes como jet-ski, windsurf e passeios de lancha, e desenhou uma paisagem que hoje é polo turístico estimado na região.

Já o Lago Corumbá IV nasceu da construção da Usina Hidrelétrica Corumbá IV, inaugurada em 4 de abril de 2006. Seu reservatório tem dimensões bem mais generosas, 173 km² e capacidade para aproximadamente 3,7 trilhões de litros de água. Banha sete municípios goianos: Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Alexânia, Abadiânia, Silvânia, Novo Gama e Corumbá de Goiás.

Enquanto o Corumbá I se destaca pela diversão aquática e pela proximidade com os resorts termais, o Corumbá IV se impõe como um refúgio expansivo, perfeito para esportes náuticos variados, caiaque, stand-up paddle, pesca esportiva, jet ski, vela e até mergulho nas águas profundas (chegando a 90 m em alguns pontos). A região ao redor é protegida por cerca de 9.000 hectares de reserva ambiental, que convida a trilhas, piqueniques, acampamentos e observação da natureza.

Mais: a região do Lago Corumbá IV ganhou atenção no turismo náutico. A maior rede de marinas da América Latina, BR Marinas, firmou intenções com o governo de Goiás para instalar uma unidade às margens do lago. Também o velejador olímpico Torben Grael está envolvido em um projeto de marina no Escarpas Eco Parque, o que reforça o potencial esportivo e de lazer local.

Se Caldas Novas oferece o Corumbá I para um bate-volta relaxante e aquático, o Corumbá IV serve de porta de entrada para um turismo mais robusto e diversificado, esportes, natureza, vida ao ar livre e até turismo residencial ou de segunda moradia.

Então, existe diferença entre os dois lagos? Sim, e basta sair da estrada certa para perceber: o Corumbá I é um lago menor, termal e recreativo nos arredores de Caldas Novas; o Corumbá IV é um imenso reservatório criado com fins hidrelétricos, mas que virou um palco para turismo náutico, ecológico e de lazer na região do Entorno do Distrito Federal.

Para o visitante interessado, fica o convite: descubra se seu caminho vai te levar às águas mornas do Corumbá I ou ao abraço expansivo e multifacetado do Corumbá IV, em qualquer um dos dois, Goiás mostra como reinventar engenharia em experiência turística.

