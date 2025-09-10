Polícia Civil deflagra operação em Anápolis e desarticula quadrilha que gerou prejuízo de R$ 15 milhões fraudando fretes

Armas de fogo, munições e equipamentos eletrônicos foram apreendidos pelas autoridades

Davi Galvão - 10 de setembro de 2025

Imagem mostra viatura da Polícia Civil de Goiás (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Frete Fantasma, em Anápolis, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes envolvendo falsas subcontratações de frete.

De acordo com a apuração, o grupo atraía transportadoras e pessoas físicas para investir em supostas operações de frete que nunca ocorreram. O prejuízo às vítimas pode ultrapassar R$ 15 milhões, mas o número exato de lesados ainda está sendo contabilizado.

Ao todo, foram cumpridas 23 medidas judiciais, incluindo nove mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva, além de quebras de sigilo telefônico e bancário. A Justiça também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 5,6 milhões em bens dos investigados.

O principal investigado, que estava em fuga, foi preso pela Polícia Militar de São Paulo na cidade de Porto Ferreira (SP), quando trafegava por uma rodovia.

Já os demais mandados foram cumpridos em Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Jaraguá, Morrinhos e Rio Verde, onde foram apreendidas armas de fogo, munições e equipamentos eletrônicos.

