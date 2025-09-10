Inscrições abertas para curso gratuito em Anápolis que quem faz pode sair direto para entrevista de emprego

Primeira turma iniciará formação já na segunda-feira (15)

Paulo Roberto Belém - 10 de setembro de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Está com inscrições abertas um curso gratuito oferecido pela Prefeitura de Anápolis, no qual os interessados que o fizerem, poderão ser encaminhados para entrevista de emprego logo quando o concluírem.

A formação é para Operador de Empilhadeira, com técnicas e orientações sobre a área. Ao todo, estão sendo oferecidas 100 vagas.

Para se inscrever, é necessário acessar o link, clicando aqui, e realizar o processo até o dia 15 de setembro. No formulário que abrir, é preciso clicar em “outras áreas não listadas”, quando for selecionar o curso.

Entre as vagas, 60 oportunidades de acesso ao curso formarão a primeira turma que tem início na segunda-feira. As aulas serão presenciais no Cenfor da Vila Norte, localizado na Avenida do Estado, no bairro Recanto do Sol.

O curso gratuito será promovido pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, em parceria com as empresas JM Empilhadeiras e a B&G Engenharia.

Com carga horária de 16 horas, a formação contará com aulas teóricas e práticas. Ao final, os participantes receberão certificado, além de serrem encaminhados para entrevista de emprego.

