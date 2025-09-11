Anapolinos podem ganhar mais de R$ 3 mil em campeonato de sinuca que receberá Baianinho de Mauá

Organização espera um público de mais de 3 mil pessoas, baseando-se em eventos anteriores realizados na cidade

Samuel Leão - 11 de setembro de 2025

Profissional da sinuca, atleta Baianinho de Mauá marcará presença no evento em Anápolis. (Foto: Marcos Ribolli)

O Nacional de Sinuca chega a Anápolis nos dias 19, 20 e 21 de setembro, prometendo agitar os amantes da modalidade na cidade. O evento contará com a participação ilustre do Bruxo da Sinuquinha, o astro Baianinho de Mauá, e ainda vai contar com uma premiação de mais de R$ 3 mil para o inscrito que vencer a competição, que ocorre na Praça Gracinda Maria, no bairro Antônio Fernandes.

Para os anapolinos que desejam testar as habilidades, as inscrições para o torneio principal, que ocorrerá no domingo (21) a partir das 14h, custam apenas R$ 70. O campeão terá a chance de levar para casa mais de R$ 3 mil.

As inscrições podem ser feitas pelo site Wbsingressos.com.br ou presencialmente no sábado (20), durante o evento.

Para quem deseja acompanhar de perto as emoções do campeonato, os ingressos convencionais terão um custo de R$ 20 na sexta-feira (19) e R$ 25 no sábado (20) e domingo (21). Há também a opção de passaporte para todos os dias por R$ 40, e para uma experiência mais exclusiva, a área VIP custa R$ 120.

Um dos pontos altos do campeonato será o confronto entre Baianinho e seu rival histórico Cobrinha. A primeira disputa entre eles está marcada para o dia 20 de setembro, a partir das 19h, valendo R$ 20 mil.

No dia 21 de setembro, a partir das 16h, haverá a revanche para decidir quem levará o cobiçado cinturão. Além disso, na sexta-feira (19), o jogador Lambe Lambe, que vem se destacando no Sul do País, tem grande possibilidade de fazer um desafio com Lobisomem, a partir das 20h.

O evento não é apenas uma oportunidade para os jogadores, mas também um espetáculo para os fãs da sinuca, com grandes nomes do esporte e a promessa de confrontos eletrizantes. A disputa entre Baianinho de Mauá e Cobrinha, inclusive, deverá ser transmitida ao vivo em canais pelo YouTube, levando a emoção das mesas para ainda mais pessoas.