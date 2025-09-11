Anápolis está com mais de 400 vagas de emprego abertas
Oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade
Quem está em busca de trabalho em Anápolis pode aproveitar as mais de 430 vagas abertas pelo Sine Municipal nesta quinta-feira (11).
As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.
Entre as principais do dia estão:
29 vagas para auxiliar de limpeza
06 vagas para porteiro
06 vagas para ajudante de carga e descarga
05 vagas para auxiliar técnico de montagem
05 vagas para serralheiro
04 vagas para atendente de lojas e mercados
04 vagas para controlador de acesso
02 vagas para costureira em geral
Leia também
- Cidade em Goiás anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de quase R$ 5 mil
- Grupo que gere revendedoras de veículos está com vagas de emprego abertas em Goiânia
- Prefeitura lança concurso com salários de até R$ 4,8 mil e todos os níveis de escolaridade em Goiás
- Coca-Cola Bandeirantes abre vagas de emprego na Grande Goiânia para diversos cargos
02 vagas para eletricista de instalação predial
01 vaga para auxiliar administrativo (PCD)
01 vaga para químico
01 vaga para técnico em segurança do trabalho
01 vaga para gerente de produção de operação
O Sine Municipal está localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, nº 333, Setor Central (antiga Avenida Contorno). O telefone de contato é (62) 3902-1350.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!