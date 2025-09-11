Anápolis está com mais de 400 vagas de emprego abertas

Oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade

Augusto Araújo - 11 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de carteira de trabalho digital (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Quem está em busca de trabalho em Anápolis pode aproveitar as mais de 430 vagas abertas pelo Sine Municipal nesta quinta-feira (11).

As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.

Entre as principais do dia estão:

29 vagas para auxiliar de limpeza

06 vagas para porteiro

06 vagas para ajudante de carga e descarga

05 vagas para auxiliar técnico de montagem

05 vagas para serralheiro

04 vagas para atendente de lojas e mercados

04 vagas para controlador de acesso

02 vagas para costureira em geral

02 vagas para eletricista de instalação predial

01 vaga para auxiliar administrativo (PCD)

01 vaga para químico

01 vaga para técnico em segurança do trabalho

01 vaga para gerente de produção de operação

O Sine Municipal está localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, nº 333, Setor Central (antiga Avenida Contorno). O telefone de contato é (62) 3902-1350.

