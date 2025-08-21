A carne que superou a picanha e virou a nova queridinha do churrasco

Novos cortes estão conquistando espaço no churrasco e chamando atenção pelo sabor e pela maciez

Ruan Monyel - 21 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Larica na brasa)

Quando o assunto é churrasco, a picanha sempre foi considerada a estrela principal das grelhas em todo o Brasil. Porém, novos cortes estão conquistando espaço e chamando atenção pelo sabor e pela maciez, surpreendendo até os mais tradicionais churrasqueiros.

Entre eles, um corte em especial vem se destacando: o steak shoulder, também conhecido como miolo da paleta ou raquete, um corte suculento, macio e extremamente saboroso.

Esse corte vem da parte dianteira do boi, próximo ao ombro, e por muitos anos foi pouco valorizado. No entanto, a região de onde é retirado tem pouca movimentação muscular, o que resulta em uma carne extremamente macia, comparável ao filé mignon, mas com um sabor ainda mais marcante por conta do marmoreio presente nas fibras.

Outro ponto que faz desse corte uma opção tão interessante é a sua versatilidade. Ele pode ser preparado de diferentes formas sem perder a suculência: grelhado na churrasqueira, feito no forno, cortado em medalhões ou até mesmo na air fryer. Em todas as versões, o resultado é uma carne macia, suculenta e com aquele sabor defumado que remete ao verdadeiro churrasco.

Apesar de ser mais acessível do que a picanha em alguns locais, o preço do steak shoulder ainda varia bastante. Dependendo da procedência e da qualidade da carne, pode custar de R$ 70 a R$ 150 o quilo. Versões mais nobres, como as do tipo Black Angus, costumam ter valores mais elevados, sendo ideais para ocasiões especiais.

Além do steak shoulder, outro corte que vem ganhando espaço é o contrafilé. Tradicional e com preço mais em conta que a picanha, ele tem conquistado lugar nos churrascos por ser saboroso, suculento e muito versátil.

Assim, tanto o steak shoulder quanto o contrafilé mostram que o churrasco brasileiro está em constante evolução. Novos cortes estão conquistando o público, trazendo variedade e sabores diferenciados para quem gosta de inovar. Vale a pena experimentar.

