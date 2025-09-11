Em vídeo, Zé Felipe e Luciano Hang afirmam que Goiânia terá loja da Havan ainda em 2025

Construção de unidade foi anunciada ainda em 2024 e ainda depende de trâmites legais para ser concluída

Davi Galvão Davi Galvão -
Anúncio da nova unidade da Havan foi feito por Luciano Hang, Zé Felipe e Odorico Reis. (Foto: Redes Sociais)
Anúncio da nova unidade da Havan foi feito por Luciano Hang, Zé Felipe e Odorico Reis. (Foto: Redes Sociais)

Parece que finalmente vem aí. Após muita especulação, Goiânia finalmente deverá receber uma unidade da rede de lojas de departamento da Havan ainda em 2025.

O anúncio foi feito por ninguém menos que Luciano Hang, acompanhado do influencer Zé Felipe e do humorista Odorico Reis.

No vídeo, gravado durante um evento promocional, o trio aparece sentado lado a lado em um helicóptero contando a novidade aos internautas.

“Eai pessoal de Goiânia, esse ano vamos inaugurar nossa loja, quero todo mundo aí”, disse Hang.

A fim de ter uma confirmação oficial a respeito do conteúdo no vídeo, o Portal 6 entrou em contato com a assessoria da Havan, que informou que a terraplanagem do espaço já foi autorizada.

Porém, a empresa destacou que o alvará de construção ainda não foi liberado e aguarda a emissão do mesmo para dar continuidade às obras.

Vale destacar que a construção da unidade foi anunciada no final de 2024 por Luciano Hang.


Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias