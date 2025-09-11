Em vídeo, Zé Felipe e Luciano Hang afirmam que Goiânia terá loja da Havan ainda em 2025

Construção de unidade foi anunciada ainda em 2024 e ainda depende de trâmites legais para ser concluída

Davi Galvão - 11 de setembro de 2025

Anúncio da nova unidade da Havan foi feito por Luciano Hang, Zé Felipe e Odorico Reis. (Foto: Redes Sociais)

Parece que finalmente vem aí. Após muita especulação, Goiânia finalmente deverá receber uma unidade da rede de lojas de departamento da Havan ainda em 2025.

O anúncio foi feito por ninguém menos que Luciano Hang, acompanhado do influencer Zé Felipe e do humorista Odorico Reis.

No vídeo, gravado durante um evento promocional, o trio aparece sentado lado a lado em um helicóptero contando a novidade aos internautas.

“Eai pessoal de Goiânia, esse ano vamos inaugurar nossa loja, quero todo mundo aí”, disse Hang.

A fim de ter uma confirmação oficial a respeito do conteúdo no vídeo, o Portal 6 entrou em contato com a assessoria da Havan, que informou que a terraplanagem do espaço já foi autorizada.

Porém, a empresa destacou que o alvará de construção ainda não foi liberado e aguarda a emissão do mesmo para dar continuidade às obras.

Vale destacar que a construção da unidade foi anunciada no final de 2024 por Luciano Hang.



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!