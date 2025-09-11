Livraria Leitura anuncia unidade em Anápolis; saiba onde e quando irá estrear
Será a 130ª loja da marca no país, que terá espaço de 465m² de área total, com uma série de atributos
Uma nova livraria será inaugurada em Anápolis, reforçando a ideia de que mesmo com as tecnologias, os livros nunca ficarão “fora de moda”. É a Livraria Leitura, que vai começar a funcionar no Brasil Park Shopping no dia 19 de setembro.
Serão 465m² de área total. No local a ser inaugurado, será ofertado um amplo mix de produtos com mais de 100 mil itens.
Além disso, a livraria vai oferecer espaços de convivência, como área geek, ambientes especiais para leitura e espaço para eventos culturais e sessões de autógrafos.
“É a oportunidade de levar conhecimento, cultura e entretenimento para cada vez mais pessoas, reforçando a importância da leitura no dia a dia”, destacou Daniella Zebral, Diretora Comercial da rede.
Vale destacar que esta será a 130º loja da Livraria Leitura, que revelou ter vendido mais de 11 milhões de livros apenas em 2024.
