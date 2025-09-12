Hulk Hogan tira filha e viúva de herança e deixa R$ 27 mi para uma pessoa

Hogan foi um dos responsáveis pela espetacularização do wrestling com o WWE na década de 1980. Ele morreu em julho

Folhapress Folhapress -
Hulk Hogan morreu aos 71 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)
Hulk Hogan morreu aos 71 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Hulk Hogan, que morreu em julho aos 71 anos, deixou uma fortuna estimada em US$ 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões na cotação atual) toda para seu filho, Nick Hogan.

O QUE ACONTECEU

Filho de Hulk Hogan será o único herdeiro da fortuna do ícone da luta livre. Hogan deixou R$ 1 milhão em criptomoedas, mais de R$ 4 milhões em propriedade pessoal e intelectual, além de R$ 21 milhões por direito à publicidade, segundo revelou com exclusividade o site Us Weekly na última terça-feira.

O testamento foi alterado algumas vezes ao longo dos últimos anos. De acordo com as papeladas, à qual a imprensa americana teve acesso, Hogan fez um testamento em 2016 e realizou modificações em 2017, 2021, 2022 e pela última vez em julho de 2023.

A viúva Melanie Sky Daily é listada como esposa, mas não receberá herança. Hogan já havia sido casado com Linda Hogan, com quem ficou por 26 anos e teve os dois filhos. Após se separar em 2009, Jennifer McDaniel foi sua esposa até 2021. Dois anos depois, iniciou relacionamento com Daily, sua terceira e última companheira.

A filha do astro de luta livre, a cantora Brooke Hogan, também está fora do testamento. Logo após a morte do homem, fontes informaram ao TMZ que a filha havia pedido ao genitor que não queria ser incluída como beneficiária.

HOGAN E A FILHA TINHAM RELAÇÃO CONTURBADA

No começo de agosto, Brooke afirmou que tomou a decisão de ficar fora do testamento porque temia disputas, principalmente com a mãe, pela herança. “Eu só disse: me tire de tudo, eu não quero fazer parte disse”, relatou em entrevista ao podcast de Bubba the Love Sponge, um ex-amigo do pai. Segundo ela, o dinheiro não importava mais.

Leia também

Pensei que se eu ficasse com algum dinheiro ou Nick ficasse, sem ofensa, mas minha mãe é conhecida por se envolver em coisas assim. Eu não queria lutar com Linda. Eu simplesmente disse ‘eu quero sair’. Broken Hogan

Ela e o pai haviam se distanciado dois anos antes de sua morte. Ao Sky Daily, o marido dela, Steven Olesky, contou no mês passado que o apoio que Brooke deu a Hulk ao longo da carreira dele “realmente a afetou”. O astro se envolveu em diversas polêmicas ao longo da vida.

Os dois pararam de se falar após atritos. Quando a filha se casou em 2022, Hulk se recusou a acompanhá-la até o altar e não compareceu à cerimônia. Segundo Steven, eles chegaram a conversar inúmeras vezes por telefone, mas algumas coisas ditas durante as discussões foram a “gota d’água”.

Com esse amor pela família, vêm a dor e os muitos desafios que ela [Brooke] enfrentou em público e que ainda enfrenta hoje por causa das ações de outras pessoas. Steven Olesky, genro de Hogan

Folhapress

Folhapress

Maior agência de notícias do Brasil. Pertence ao Grupo Folha.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias