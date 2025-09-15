Após briga, adolescente lança carro contra grupo de fiéis na porta da Videira em Anápolis
Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer vítimas e encaminhá-las a unidade de saúde
Um adolescente de 17 anos lançou intencionalmente um carro de ré contra um grupo de fiéis que estavam na porta da Igreja Videira, no bairro Cidade Jardim, em Anápolis, na noite deste domingo (14).
O incidente, registrado por câmeras de segurança, ocorreu logo após o término do culto.
De acordo com testemunhas, a confusão teve início por volta das 20h, quando dois homens começaram a discutir em frente ao templo.
A briga já havia cessado quando o adolescente, filho de um dos envolvidos, pegou o carro do pai e assumiu a direção. Em seguida, manobrou o veículo de forma proposital contra as pessoas que estavam na porta da igreja.
Três pessoas foram atingidas e ficaram feridas, apresentando lesões visíveis. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros no local.
Em seguida, as vítimas foram encaminhadas a uma unidade de saúde especializada.
O caso agora deve ser investigado pelas autoridades competentes do município.
