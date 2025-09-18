Com o pôr do Sol mais bonito de Goiás, destino se tornou cenário ideal para casamento dos sonhos
Paisagens estão na lista das mais visitadas pelos brasileiros
Imagine uma paisagem com cachoeiras cristalinas, cânions, e tudo que o Cerrado tem a oferecer: de árvores retorcidas até um horizonte vasto, por onde se espalha a beleza do bioma.
Embora pareça até cenário de filme (e de vez em quando até vira, como no caso de “Oeste Outra Vez“), a cena pode muito bem ser avistada. Basta visitar a Chapada dos Veadeiros, no Norte de Goiás.
A 233 km do Plano Piloto de Brasília e a 426 km de Goiânia, a Chapada surpreende visitantes durante todo o ano.
Com atrações concentradas em Alto Paraíso de Goiás, Vila de São Jorge e Cavalcante, esse é o 9º destino mais procurado pelos brasileiros, segundo o Ministério do Turismo.
São diversos cartões-postais. A Cachoeira Santa Bárbara, os Saltos do Rio Preto e a Cachoeira das Cariocas são alguns exemplos. O Vale da Lua e a Trilha do Mirante da Janela também entram na lista.
O pôr do sol é capaz de melhorar ainda mais o cenário – tornando o local uma das opções ideais para casamentos.
Juliana Cavallari e Diogo Vieira são um dos casais que escolheram a Chapada para celebrar a união. Eles se casaram em 2023, voltaram para rememorar a cena em 2024 e pretendem retornar no ano que vem.
Na época, o local escolhido foi a varanda da residência de uma família, o Na Varanda, uma casa de eventos que se aproveitou das visões bonitas do Cerrado para celebrar casamentos e receber visitantes.
O estabelecimento pode ser contatado pelo Instagram: @navarandasunset.
