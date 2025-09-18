Com o pôr do Sol mais bonito de Goiás, destino se tornou cenário ideal para casamento dos sonhos

Paisagens estão na lista das mais visitadas pelos brasileiros

Natália Sezil - 18 de setembro de 2025

Pôr do sol na Chapada dos Veadeiros. (Foto: Divulgação/Na Varanda)

Imagine uma paisagem com cachoeiras cristalinas, cânions, e tudo que o Cerrado tem a oferecer: de árvores retorcidas até um horizonte vasto, por onde se espalha a beleza do bioma.

Embora pareça até cenário de filme (e de vez em quando até vira, como no caso de “Oeste Outra Vez“), a cena pode muito bem ser avistada. Basta visitar a Chapada dos Veadeiros, no Norte de Goiás.

A 233 km do Plano Piloto de Brasília e a 426 km de Goiânia, a Chapada surpreende visitantes durante todo o ano.

Com atrações concentradas em Alto Paraíso de Goiás, Vila de São Jorge e Cavalcante, esse é o 9º destino mais procurado pelos brasileiros, segundo o Ministério do Turismo.

São diversos cartões-postais. A Cachoeira Santa Bárbara, os Saltos do Rio Preto e a Cachoeira das Cariocas são alguns exemplos. O Vale da Lua e a Trilha do Mirante da Janela também entram na lista.

O pôr do sol é capaz de melhorar ainda mais o cenário – tornando o local uma das opções ideais para casamentos.

Juliana Cavallari e Diogo Vieira são um dos casais que escolheram a Chapada para celebrar a união. Eles se casaram em 2023, voltaram para rememorar a cena em 2024 e pretendem retornar no ano que vem.

Na época, o local escolhido foi a varanda da residência de uma família, o Na Varanda, uma casa de eventos que se aproveitou das visões bonitas do Cerrado para celebrar casamentos e receber visitantes.

O estabelecimento pode ser contatado pelo Instagram: @navarandasunset.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!