Passageira cai de moto por aplicativo em quebra-mola e é abandonada pelo condutor em Anápolis

Suspeita é que ele usava uma conta alugada no aplicativo de transportes

Da Redação - 20 de setembro de 2025

Mulher sendo socorrida após acidente. (Foto: Reprodução)

Uma passageira ficou ferida após cair de uma moto de aplicativo na noite desta sexta-feira (19), na Avenida Tiradentes, Jardim Alexandrina, em Anápolis.

A mulher contou à Polícia Militar (PM) que o condutor passou em alta velocidade por um quebra-mola, fazendo com que ela se desequilibrasse e caísse ao solo.

O motorista não parou para prestar socorro e abandonou a vítima no local, conforme mostrado por imagens feita por familiares.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a passageira para atendimento médico, já que ela reclamava de dores na região da cintura e nos punhos.

Ainda segundo a vítima, o motociclista que a transportava não era o mesmo que aparecia na imagem do aplicativo.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

