Um dos concursos públicos mais esperados de Goiás com 914 vagas e salários próximo de R$ 10 mil abre inscrições

Seleção terá provas em novembro e oportunidades em todos os níveis de escolaridade

Paulo Roberto Belém - 20 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Catalão)

Na próxima terça-feira (22) serão abertas as inscrições para o concurso público mais esperado de Goiás, realizado pela Superintendência Municipal de Água e Esgoto (SAE) de Catalão.

A seleção prevê 139 vagas imediatas e outras 775 para cadastro reserva, totalizando mais de 900 oportunidades em diversos cargos e níveis de escolaridade. O prazo para se inscrever vai até o dia 23 de outubro.

O certame será organizado pela Fundação Aroeira e os salários podem chegar a quase R$ 10 mil. Para participar, é necessário pagar uma taxa que varia de acordo com o cargo: R$ 170 para nível superior, R$ 140 para nível técnico, R$ 120 para nível médio e R$ 100,00 para nível fundamental.

Entre as vagas de nível superior estão Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil e Engenheiro Químico.

Para o nível técnico, há oportunidades para Técnico em Edificações e Técnico em Química.

No nível médio, os cargos ofertados são Almoxarife, Atendente ao Cliente, Auxiliar Administrativo, Eletricista de Saneamento Básico, Fiscal Leiturista, Mecânico de Manutenção de Bombas e Motores, Motorista, Operador de Bombas, Operador de ETE, Operador de ETA, Porteiro e Supervisor de Segurança.

Já no nível fundamental, as vagas são para Ajudante Geral de Saneamento Básico, Encanador de Saneamento Básico e Pedreiro de Saneamento Básico.

As provas objetivas estão previstas para o dia 30 de novembro, e os candidatos de nível superior também passarão por avaliação de títulos.

Para mais informações, consulte o edital.