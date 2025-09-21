Gêmeos que mataram homem por ‘tapa na cara’ são presos pela CPE em Anápolis

Irmãos foram encontrados escondidos em apartamento no Residencial Cerejeiras poucas horas após o crime em Goiânia

Da Redação - 21 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da CPE em Anápolis (Foto: Reprodução)

Uma resposta rápida da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) resultou na prisão, em Anápolis, dos irmãos gêmeos suspeitos de assassinar brutalmente Nilton Evangelista, de 53 anos, em Goiânia.

Geovane Silva Barbosa e Jean da Silva Barbosa, ambos de 29 anos, foram localizados e detidos em um apartamento no Residencial Cerejeiras, na noite deste domingo (21), poucas horas após o crime que chocou pela violência.

Agindo com base em informações de inteligência, a equipe da CPE se deslocou até o Condomínio Sena, em Anápolis, onde os suspeitos estariam escondidos.

No local, os policiais foram recebidos pelo irmão mais velho dos gêmeos, que, visivelmente nervoso, autorizou a entrada da equipe no apartamento.

A busca não demorou: Geovane foi encontrado escondido atrás de uma porta, enquanto Jean tentava se ocultar debaixo de uma coberta, ao lado da cama.

Ao serem questionados, a frieza de um dos irmãos surpreendeu. Jean confessou a autoria do homicídio e revelou a motivação fútil por trás do ato: segundo ele, o crime foi uma retaliação por ter levado um “tapa na cara” de Nilton Evangelista.

A vítima, que usava tornozeleira eletrônica e tinha passagens pela polícia, foi atropelada e esfaqueada até a morte na Vila Mutirão, em Goiânia, no início da tarde.

Após receberem voz de prisão, os irmãos gêmeos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis para a realização de exames e, em seguida, levados para a Central de Flagrantes de Goiânia. A dupla foi autuada pelo crime de homicídio e permanece à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

A ação rápida da polícia foi fundamental para tirar os acusados de circulação em menos de seis horas após o assassinato.

