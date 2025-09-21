Jovem que pegou moto escondida do primo sofreu gravíssimo acidente em Anápolis; assista

Imagens de câmera de segurança mostram que o rapaz ignorou carro estacionado

Da Redação - 21 de setembro de 2025

Acidente ocorreu no Parque Residencial das Flores, em Anápolis. (Foto: Captura)

Um jovem de 25 anos está internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HEANA) após sofrer um acidente de trânsito na tarde deste domingo (21).

O rapaz havia pegado emprestada, sem autorização, uma motocicleta Honda CG 160 Titan amarela de seu primo e colidiu violentamente contra um carro estacionado na Rua 27, no Parque Residencial das Flores. O acidente foi registrado por câmeras de segurança da região.

As imagens mostram claramente o momento em que o motociclista se aproxima de um Chevrolet Cobalt cinza que estava estacionado regularmente na via.

Sem demonstrar qualquer tentativa de frenagem ou desvio, ele colide em cheio na traseira do veículo. Durante o depoimento à Polícia Militar, o jovem admitiu que “não prestou a devida atenção” ao conduzir a motocicleta, reconhecendo sua responsabilidade pelo acidente.

O impacto foi tão violento que deixou o motociclista caído no asfalto, sangrando abundantemente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionada e prestou os primeiros socorros antes de transportá-lo para o hospital.

A proprietária do Cobalt, uma mulher de 35 anos, estava em sua residência quando ouviu o barulho da colisão e saiu para verificar o que havia acontecido. O veículo estava estacionado em frente à sua própria casa.

A motocicleta, que possuía documentação regular, foi entregue ao verdadeiro proprietário, primo da vítima, que compareceu ao local após ser comunicado sobre o acidente.

