Rodovia que foi palco de acidente que matou oito pessoas em Goiás é uma das mais perigosas do país

Natália Sezil - 22 de setembro de 2025

Trecho norte da BR-153 foi cenário da colisão que matou três estudantes e um motorista a caminho da UFG, e também da colisão que matou oito pessoas – seis da mesma família. (Foto: Reprodução)

O trecho da BR-153 que passa por Goiás – onde morreram oito pessoas, no último sábado (20) – está entre as dez mais perigosas do Brasil.

É o que mostra o último levantamento da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), divulgado em 2023. O estudo classifica o tramo norte da estrada, que vai de Anápolis até Aliança do Tocantins.

Esta é a mesma rodovia onde morreram três estudantes e um motorista da Universidade Federal do Pará (UFPA) no dia 16 de julho.

Eles vinham em um comboio de micro-ônibus rumo à Universidade Federal de Goiás (UFG), onde aconteceria o Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conune).

O veículo foi atingido por uma carreta durante a madrugada, enquanto passava pelo perímetro de Porangatu. Mais de 70 pessoas ficaram feridas.

Parte do perigo da BR-153 se deve à longa extensão de asfalto em pistas simples. Ao todo, são 624 quilômetros onde veículos vão e voltam lado a lado. Enquanto o tramo sul, entre Anápolis e Itumbiara, foi duplicado, não é possível dizer o mesmo sobre os outros trechos.

A Ecovias do Araguaia, responsável pela área, comunicou em nota ao O Popular que as obras de duplicação “seguem cronograma previamente definido pelo contrato de concessão, firmado entre a concessionária e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)”.

Ainda segundo o comunicado, o documento “prevê 622 quilômetros de duplicações”. “Até o final do contrato, serão 448,54 quilômetros de rodovias duplicadas no estado de Goiás”.

Uma tragédia marcou a noite do último sábado (20) na BR-153, em Campinorte, região Norte de Goiás. Um acidente envolvendo quatro veículos deixou oito mortos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi causada por uma caminhonete, cujo condutor estaria embriagado. O automóvel teria atingido o carro de uma família, que viajava para um aniversário.

Com isso, a motorista acabou perdendo o controle e invadindo a pista contrária, colidindo frontalmente com um caminhão. Ele ainda atingiu uma motocicleta e acabou tombando.

Seis das vítimas eram da mesma família: José Mário da Silva Souto, de 38 anos; Dayane Pereira dos Santos, 32 anos; José Arthur, 17 anos; Emanuela, 14 anos; José Victor; 10 anos; e Théo, 3 anos.

Rosimara Ferreira e o companheiro Wellitom Vieira, de 42 anos, também morreram na fatalidade. A mulher estava prestes a realizar um sonho.

O motorista da caminhonete fugiu, mas foi localizado pelos policiais. Ele passou pelo teste de bafômetro, que constatou a embriaguez, e foi preso. Agora, fica à disposição das autoridades competentes.

