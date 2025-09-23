Conheça a cidade entre Goiânia e Brasília que tem uma riqueza que vai além do dinheiro

Por aqui prosperidade não se mede em contas bancárias, mas sim na experiência que a cidade proporciona

Pedro Ribeiro - 23 de setembro de 2025

Vista aérea de Terezópolis de Goiás. (Foto: Divulgação)

Localizada a apenas 33 km de Goiânia e 177 km de Brasília, Terezópolis de Goiás tem pouco mais de 8 mil habitantes, a maioria de origem nordestina.

É considerada um pedacinho do Nordeste em solo goiano e, apesar de pequena, carrega uma riqueza que vai além das cifras: a riqueza de sua identidade.

Riqueza que não cabe no bolso

O que faz Terezópolis ser especial não é o valor econômico de suas terras ou comércios, mas sim a experiência que oferece.

A cada esquina, um cheiro de comida caseira invade o ar, lembrando que ali a riqueza se mede em sabores e afetos.

Espetinhos na brasa, milho assado, doces artesanais e o famoso requeijão de Terezópolis são exemplos de como a cidade transformou sua gastronomia em um patrimônio cultural.

Muitos viajantes não passam apenas por Terezópolis: param, aproveitam e voltam para casa carregados de boas lembranças — e de sacolas cheias de delícias.

Gastronomia com sotaque nordestino

Essa riqueza cultural se revela principalmente na culinária.

As influências nordestinas estão presentes nos pratos do dia a dia e ganham ainda mais destaque no Festival Gastronômico TereÔxente, realizado em abril, durante as comemorações do aniversário da cidade.

É nesse momento que o município celebra sua identidade, reunindo música, comida e tradição.

Natureza como tesouro

Outra forma de riqueza presente em Terezópolis está na sua relação com a natureza.

O município abriga o Santa Branca Ecoturismo, um complexo de lazer com trilhas, cachoeiras, tirolesa, pedalinho e chalés aconchegantes para hospedagem.

É um espaço que mostra que qualidade de vida também é medida pelo contato com o meio ambiente.

Parte do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco também está dentro do município, preservando espécies raras e ameaçadas de extinção.

Um verdadeiro tesouro natural que reafirma: nem toda riqueza está nos cofres, algumas vivem em árvores centenárias e águas cristalinas.

História e identidade

Com origem nas décadas de 1930 e 1940, ainda como Vila Santa Tereza, o município conquistou sua emancipação em 1992 e passou a se chamar Terezópolis de Goiás.

Desde então, construiu uma identidade própria, feita de memória, tradição e coletividade.

Em Terezópolis, a riqueza não se mede em cifras, mas em experiências. Ela está no sorriso de quem atende no comércio local, no cheiro do churrasco ao cair da tarde, no som da sanfona ecoando durante uma festa, na simplicidade que faz todo visitante se sentir em casa.

