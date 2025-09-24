Truque com detergente na descarga está surpreendendo donas de casa

Um produto comum nos lares brasileiros acabou ganhando uma função diferente do tradicional para o banheiro

Magno Oliver Magno Oliver -
Truque com detergente na descarga está surpreendendo donas de casa
(Foto: Reprodução/Youtube/Cantinho de Casa)

Manter o banheiro sempre cheiroso em casa ou fora dela é um desafio diário, principalmente em lares com muitos moradores reunidos.

Mas uma técnica caseira, simples e barata, viralizou no Youtube e conquistou quem busca praticidade e ainda higiene com um cheirinho agradável.

A combinação de detergente, vinagre de álcool e amaciante dentro da caixa acoplada da descarga deu o que falar e é a queridinha da vez no quesito higiene de banheiros.

Leia também

Truque com detergente na descarga está surpreendendo donas de casa

O tutorial mostra que a misturinha fica dentro da caixa do vaso e a cada descarga, a mistura ajude a neutralizar odores, manter o vaso mais limpo e ainda deixar um cheiro suave no ambiente.

Você vai precisar de:

– 1 frasco de detergente neutro pela metade

– 1 colher de sopa de vinagre de álcool

– 2 colheres de sopa de amaciante

– Faca para fazer furinhos no fundo da embalagem de detergente

Misture tudo e coloque o frasco com cuidado dentro da caixa acoplada da descarga, aquela parte que armazena a água que desce ao acionar o botão.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!

Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias