Truque com detergente na descarga está surpreendendo donas de casa
Um produto comum nos lares brasileiros acabou ganhando uma função diferente do tradicional para o banheiro
Manter o banheiro sempre cheiroso em casa ou fora dela é um desafio diário, principalmente em lares com muitos moradores reunidos.
Mas uma técnica caseira, simples e barata, viralizou no Youtube e conquistou quem busca praticidade e ainda higiene com um cheirinho agradável.
A combinação de detergente, vinagre de álcool e amaciante dentro da caixa acoplada da descarga deu o que falar e é a queridinha da vez no quesito higiene de banheiros.
Leia também
Truque com detergente na descarga está surpreendendo donas de casa
O tutorial mostra que a misturinha fica dentro da caixa do vaso e a cada descarga, a mistura ajude a neutralizar odores, manter o vaso mais limpo e ainda deixar um cheiro suave no ambiente.
Você vai precisar de:
– 1 frasco de detergente neutro pela metade
– 1 colher de sopa de vinagre de álcool
– 2 colheres de sopa de amaciante
– Faca para fazer furinhos no fundo da embalagem de detergente
Misture tudo e coloque o frasco com cuidado dentro da caixa acoplada da descarga, aquela parte que armazena a água que desce ao acionar o botão.
Confira o vídeo completo com o tutorial:
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!