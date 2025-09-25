Sesc abre vagas em Goiânia e Pirenópolis com salário de até R$ 8,6 mil

Oportunidades são para três cargos diferentes, alcançando os níveis superior e fundamental incompleto

Paulo Roberto Belém - 25 de setembro de 2025

Vagas disponíveis são para diversas áreas de atuação. (Foto: Divulgação/Sesc)

Interessados em trabalharem pelo Sesc em Goiás têm até esta sexta (26) e a próxima segunda-feira (29), para efetuarem a inscrição em processos seletivos das unidades de Goiânia e Pirenópolis, recebendo uma remuneração de até R$ 8.667,76

As oportunidades são para a composição de cadastro reserva, que é quando os selecionados estarão aptos a serem chamados pela instituição, quando surgirem vagas efetivas.

Para Goiânia, a primeira possibilidade é para Assistente Social, que pede curso superior completo em Serviço Social, além de registro ativo no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) e experiência mínima de seis meses na área de atuação.

Nesta vaga, o salário é de R$ 4.721,27 para 30h semanais, incluindo um vale-alimentação de R$ 410 para atuação nas unidades do Sesc de toda a cidade.

Outra oferta na capital é para Arquiteto – Integração, pedindo que o candidato tenha curso superior em Arquitetura e Urbanismo, registro ativo no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e experiência mínima de seis meses na função.

Para esta oportunidade, a remuneração é a máxima das divulgadas, de R$ 8.667,76 para 40h semanais de trabalho na Administração Regional.

Já para Pirenópolis, a chance é para Auxiliar de Apoio Operacional – Auxiliar de Copa e Cozinha. A oferta pede que os interessados tenham ensino fundamental incompleto e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados.

Na vaga operacional, o salário é de R$ 1.868,78 para 44h semanais de trabalho, respeitando a escala 12×36. Ainda haverá vale-alimentação de R$ 410.

Em todas as oportunidades, os interessados em se candidatar têm de acessar o site do Sesc, na sessão “Trabalhe Conosco”, clicando aqui.

