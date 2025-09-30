Novo boletim atualiza estado de saúde de enfermeira de Anápolis e segurança que se queimaram em acidente doméstico
Ambos estão hospitalizados na UTI de queimados do Hugol após incidente
Um novo boletim emitido pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informou o estado de saúde da enfermeira Aline Nadagi, de 46 anos, e o ex-segurança da Câmara Municipal de Anápolis, Rodrigo Elicker, de 42 anos, internados após sofrerem um acidente doméstico no último sábado (27).
Em nota enviada ao Portal 6 na tarde desta terça-feira 30), o Hugol revelou que Aline está hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de queimados da unidade, possui estado geral regular e respira espontaneamente.
Já Rodrigo, está internado na mesma área, possui estado geral grave e respira com ajuda de aparelhos.
A situação aconteceu durante uma confraternização em um condomínio. Rodrigo era amigo do marido de Aline e os dois se feriram enquanto tentavam acender a churrasqueira com álcool.
As vítimas sofreram queimaduras de grau 3, sendo que Aline teve 25% do corpo atingido pelas chamas, enquanto Rodrigo apresentou queimaduras em 50% do corpo.
Ambos foram socorridos e levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas precisaram ser levados até o Hospital de Urgências de Governador Otávio Lage (HUGOL), onde permanecem.
Leia a nota completa na íntegra:
