Novo boletim atualiza estado de saúde de enfermeira de Anápolis e segurança que se queimaram em acidente doméstico

Ambos estão hospitalizados na UTI de queimados do Hugol após incidente

Gabriella Pinheiro - 30 de setembro de 2025

Aline Nadagi e Rodrigo Elicker se feriram gravemente em acidente doméstico (Foto: Reprodução)

Um novo boletim emitido pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informou o estado de saúde da enfermeira Aline Nadagi, de 46 anos, e o ex-segurança da Câmara Municipal de Anápolis, Rodrigo Elicker, de 42 anos, internados após sofrerem um acidente doméstico no último sábado (27).

Em nota enviada ao Portal 6 na tarde desta terça-feira 30), o Hugol revelou que Aline está hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de queimados da unidade, possui estado geral regular e respira espontaneamente.

Já Rodrigo, está internado na mesma área, possui estado geral grave e respira com ajuda de aparelhos.

A situação aconteceu durante uma confraternização em um condomínio. Rodrigo era amigo do marido de Aline e os dois se feriram enquanto tentavam acender a churrasqueira com álcool.

As vítimas sofreram queimaduras de grau 3, sendo que Aline teve 25% do corpo atingido pelas chamas, enquanto Rodrigo apresentou queimaduras em 50% do corpo.

Ambos foram socorridos e levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas precisaram ser levados até o Hospital de Urgências de Governador Otávio Lage (HUGOL), onde permanecem.

Leia a nota completa na íntegra:

Em resposta à solicitação, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que a paciente Aline da Silva Nadagi, 46 anos, está internada na UTI de queimados da unidade, possui estado geral regular e respira espontaneamente. O paciente Rodrigo Dias Elicker, 42 anos, está internado na UTI de Queimados da unidade, possui estado geral grave, e respira com ajuda de aparelhos.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!