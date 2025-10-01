Ingressos para o Lollapalooza 2026 no Ticketmaster Brasil: veja como conseguir

Festival acontece de 20 a 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Ruan Monyel - 01 de outubro de 2025

(Foto: Ariel Martini/Divulgação)

O Lollapalooza Brasil 2026 terá shows entre os dias 20 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e os ingressos já estão disponíveis no Ticketmaster Brasil.

São três opções de setores:

Lolla Pista: acesso ao espaço principal, com shows de todos os palcos.

Lolla Comfort: área exclusiva com sombra, banheiros, bares, alimentação, guarda-volumes e visão especial do palco Budweiser.

Lolla Lounge: experiência VIP com open bar e food, ativações de marcas, serviços de transporte (shuttle) e área premium.

Os ingressos podem ser adquiridos nas modalidades Lolla Day (válido para um único dia) ou Lolla Pass (acesso para os três dias).

Clientes Bradesco têm 15% de desconto em qualquer categoria e podem parcelar em até 10 vezes sem juros. Os demais clientes podem parcelar em até três vezes sem juros.

Entre as atrações já confirmadas estão Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde, Skrillex, Doechii, Turnstile e Lewis Capaldi, além de dezenas de outros nomes da cena internacional.

As vendas acontecem exclusivamente pelo site oficial do Ticketmaster Brasil.