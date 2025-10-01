Nota Zero para o casal preso em Caldas Novas

Ato de tamanha irresponsabilidade que fere não só a lei, mas sobretudo a dignidade e a inocência da menor

Danilo Boaventura - 01 de outubro de 2025

Viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Nota Zero

Para o casal preso em Caldas Novas, flagrado pela Polícia Civil (PC) mantendo relação sexual na presença da filha de apenas dois anos. Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

Será que não passa pela cabeça deles as consequências que essa criança pode carregar para o resto da vida? Um ato de tamanha irresponsabilidade que fere não só a lei, mas sobretudo a dignidade e a inocência da menor.