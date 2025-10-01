Nota Zero para o casal preso em Caldas Novas

Ato de tamanha irresponsabilidade que fere não só a lei, mas sobretudo a dignidade e a inocência da menor

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução) bebê
Viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Nota Zero

Para o casal preso em Caldas Novas, flagrado pela Polícia Civil (PC) mantendo relação sexual na presença da filha de apenas dois anos. Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

Será que não passa pela cabeça deles as consequências que essa criança pode carregar para o resto da vida? Um ato de tamanha irresponsabilidade que fere não só a lei, mas sobretudo a dignidade e a inocência da menor.

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

