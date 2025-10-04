Veja destruição causada após lancha pegar fogo em oficina de Anápolis

Embarcação foi parcialmente consumida pelas chamas. Autoridades vão investigar o que causou incêndio

Veja destruição causada após lancha pegar fogo em oficina de Anápolis
Lancha sofreu sérias avarias após incêndio em Anápolis (Foto: Reprodução)

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram a destruição causada após uma lancha pegar fogo na Vila Jaiara, em Anápolis, na manhã deste sábado (04).

O caso ocorreu em uma oficina de barcos localizada na Rua Alberto Torres.

Conforme é possível ver pelas imagens, o veículo ficou parcialmente consumido pelas chamas, principalmente na região da proa (frontal) da embarcação.

Contudo, a parte interior da lancha também foi bastante consumida pelo incêndio, que foi contido pelo esforço conjunto das guarnições do Corpo de Bombeiros.

Por fim, através das imagens, é possível ver que ainda saía muita fumaça do veículo, mesmo com o trabalho de rescaldo sendo realizado pelos militares.

Informações iniciais apontam que não houve registro de feridos. As circunstâncias que levaram ao início do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

