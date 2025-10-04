Veja destruição causada após lancha pegar fogo em oficina de Anápolis

Embarcação foi parcialmente consumida pelas chamas. Autoridades vão investigar o que causou incêndio

Augusto Araújo - 04 de outubro de 2025

Lancha sofreu sérias avarias após incêndio em Anápolis (Foto: Reprodução)

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram a destruição causada após uma lancha pegar fogo na Vila Jaiara, em Anápolis, na manhã deste sábado (04).

O caso ocorreu em uma oficina de barcos localizada na Rua Alberto Torres.

Conforme é possível ver pelas imagens, o veículo ficou parcialmente consumido pelas chamas, principalmente na região da proa (frontal) da embarcação.

Contudo, a parte interior da lancha também foi bastante consumida pelo incêndio, que foi contido pelo esforço conjunto das guarnições do Corpo de Bombeiros.

Por fim, através das imagens, é possível ver que ainda saía muita fumaça do veículo, mesmo com o trabalho de rescaldo sendo realizado pelos militares.

Informações iniciais apontam que não houve registro de feridos. As circunstâncias que levaram ao início do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Assista:

ASSUSTADOR 😱🔥Veja destruição causada após lancha pegar fogo em oficina de Anápolis Veja: pic.twitter.com/RCwIffhudy — Portal 6 (@portal6noticias) October 4, 2025

