Conheça o maior aquário de água doce do mundo que fica no Brasil e encanta com sua grandiosidade

Local abriga milhões de litros de água, centenas de espécies e é parada obrigatória para quem ama natureza e ciência

Gabriel Yuri Souto - 06 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

Em meio à paisagem do Centro-Oeste brasileiro, Campo Grande abriga um tesouro natural e tecnológico que vem atraindo turistas do mundo todo: o Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce do planeta.

Inaugurado em 2022, o espaço une lazer, ciência e conservação ambiental em uma estrutura impressionante.

O aquário está instalado dentro do Parque das Nações Indígenas, uma das áreas verdes mais conhecidas da capital sul-mato-grossense.

Com mais de 21 mil metros quadrados de área construída e 5 milhões de litros de água, o Bioparque é considerado um dos maiores empreendimentos de pesquisa e turismo ecológico do país.

Um projeto grandioso e cheio de história

Idealizado ainda em 2011, o projeto passou por anos de obras e revisões até ser concluído.

O design, assinado pelo renomado arquiteto Ruy Ohtake, se inspira nas curvas e fluidez dos rios pantaneiros, resultando em uma construção moderna, leve e cheia de simbolismo.

A estrutura é composta por 239 tanques, sendo 31 de exposição ao público, que reproduzem ecossistemas de rios e lagos brasileiros.

Entre eles, há espaços que simulam nascentes, florestas inundadas e ambientes típicos do Pantanal.

As paredes de vidro dos tanques chegam a 31 centímetros de espessura, resistentes o suficiente para conter toneladas de água e garantir uma visão panorâmica única dos animais aquáticos.

Um mergulho na biodiversidade brasileira

Mais do que um aquário, o Bioparque Pantanal é um verdadeiro santuário da biodiversidade. O local abriga mais de 450 espécies de animais, entre peixes, répteis, anfíbios e mamíferos aquáticos.

Boa parte das espécies é nativa do Pantanal, mas há também exemplares de outros biomas brasileiros e até de rios de outros continentes, como África e Ásia.

Entre os habitantes mais famosos estão a sucuri “Gaby Amarantos”, a píton albina “Capitu” e o jaú “Maria Fernanda”, que já se tornaram queridinhos do público.

Ciência, conservação e educação

Além de ser uma atração turística, o Bioparque é um importante centro de pesquisa científica e conservação. Diversos tanques são dedicados à reprodução de espécies ameaçadas e à manutenção de exemplares em estudo.

O espaço também promove atividades educativas, com visitas guiadas, exposições interativas e programas voltados à conscientização ambiental. Segundo a administração, a missão é clara: “educar pela experiência”.

Como visitar

Desde a inauguração, o Bioparque Pantanal tem sido um sucesso. Só em 2024, o número de visitantes internacionais quase dobrou, impulsionando o turismo em Mato Grosso do Sul e colocando Campo Grande no mapa mundial da conservação ambiental.

Além de atrativo turístico, o local se tornou um laboratório vivo, símbolo de inovação, sustentabilidade e orgulho nacional.

A entrada no Bioparque é gratuita, mas é necessário agendar a visita pelo site oficial. O local funciona de terça a sábado, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. Aos domingos e feriados, o horário vai até 14h30.

Durante o passeio, os visitantes percorrem um circuito de mais de uma hora, observando de perto espécies raras e aprendendo sobre os ecossistemas brasileiros.

O uso de flash e o toque nos vidros são proibidos, para garantir o bem-estar dos animais.

