6 palavras em português que têm pronúncia diferente do que parece, segundo a linguística

Aqui a grafia tenta conter o som, mas é a voz que dá alma e sentido às palavras

Anna Júlia Steckelberg - 08 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Engin Akyurt/Pexels)

Desde os tempos medievais, o português já ostentava irregularidades: sotaques, calões e mutações fonéticas que escaparam à lógica da grafia. A escrita fixa uma forma; a fala, viva, se transforma.

É essa tensão entre o que se lê e o que se ouve que nos leva a descobrir seis palavras do português cuja pronúncia costuma enganar até os mais atentos — segundo estudos de linguística e dicionários de referência.

6 palavras em português que têm pronúncia diferente do que parece, segundo a linguística

1. Advogado

Um clássico da fala brasileira. Muitos pronunciam “adivogado” ou “adevogado”, inserindo um som extra entre o “d” e o “v”.

Esse fenômeno é conhecido pela linguística como epêntese, isto é, a introdução de um som para facilitar a articulação. Segundo o site JusBrasil, a forma “adevogado” é amplamente usada na oralidade, embora criticada em contextos formais.

2. Hieróglifo

Parece simples, mas não é. A pronúncia correta é /hi-e-ró-gli-fo/, com o “e” bem marcado após o “h”. Muita gente omite o som, transformando-o em algo como “hiróglifo” ou “hi-ró-glo-fo”.

Segundo o site Bab.la, que traz áudios nativos, o termo deve manter o hiato claro entre o “hi” e o “e”.

3. Míope

É comum ouvir “miúpe” — uma tentativa de encaixar melhor o ritmo da palavra.

Porém, conforme explicam linguistas em fóruns e dicionários online, o correto é “mí-o-pe”, com duas sílabas bem marcadas e sem o “u” inventado.

4. Período

Outra armadilha fonética. Em boa parte do país, ouve-se “periúdo” — trocando a posição da tônica e mudando o “o” final.

É um caso típico de adaptação rítmica regional, comum na fala espontânea, segundo discussões linguísticas recentes.

5. Sobrancelha

Muitos falantes acrescentam um “m” invisível e dizem “sombrancelha”.

Essa confusão, segundo o Dicio, vem da semelhança sonora entre “sob” e “som” — e da tendência natural de assimilarmos sons próximos.

6. Companhia

Por fim, uma palavra que confunde até profissionais da voz: o “h” mudo e o encontro “nhia” levam muitos a dizer “compania”.

A forma está tão difundida que já aparece em músicas e falas regionais. No entanto, de acordo com o Priberam, a única pronúncia aceita é /kom-pa-nhi-a/.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!